vor 19 Min.

Serbischer Lasterfahrer vernichtet Dokumente

Wie das Zollamt Donauwörth feststellt, hat der 38-Jährige gleich gegen mehrere Vorschriften verstoßen

Bei der Kontrolle eines serbischen Lasters am Donauwörther Zollamt kam eine Reihe von Verstößen ans Tageslicht. Der 38-jährige Kraftfahrer war mit einem Transport von Ungarn nach Deutschland unterwegs. Am Zielort zeigte sich laut Polizei, dass der ursprünglich verplombte Laderaum widerrechtlich geöffnet worden war. Außerdem fehlten sämtliche Schaublätter des Fahrers. Später räumte er ein, die Blätter mehrfach überschrieben und dann zerrissen zu haben. Wegen der Verstöße im Zusammenhang mit den Schaublättern ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Die Ermittlungen hinsichtlich des aufgebrochenen Siegels werden noch geführt.

