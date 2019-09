vor 25 Min.

Sex-Angebot per Handy an 13-Jährige

Plus Per Instagram verschickte der Mann Bilder seines Geschlechtsteils. Warum er dafür in Haft geht.

Von Wolfgang Widemann

Auf die Frage seines Anwalts, wie er sich denn sein weiteres Dasein vorstelle, muss der junge Mann nicht lange überlegen: „Arbeiten, irgendwann ein Haus, eine Frau, Kinder.“ Ob sich der Wunsch nach einem geordneten Leben für den 27-Jährigen aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis erfüllt, scheint nach einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Nördlingen durchaus fraglich. Denn: Er hat in den vergangenen Jahren reichlich Mist gebaut. Richterin Katrin Wegele verurteilt ihn deshalb nach neuerlichen Straftaten zu einer Gefängnisstrafe.

In dem Prozess geht es unter anderem um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Konkret: Über das sogenannte soziale Netzwerk Instagram schickte der Mann 2018 einer 13-Jährigen, die er kannte, per Mobiltelefon nicht nur ein Foto von seinem Penis, sondern auch anzügliche Bemerkungen. Nachdem die Eltern Anzeige erstattet und die Kripo Dillingen den Täter ausfindig gemacht hatten, entdeckte ein Gutachter auf dessen Handy auch noch rund 30 kinder- und jugendpornografische Bilder. Angeklagter: „Es war die Zeit, in der ich gesoffen habe.“ Das entspreche alles der Wahrheit, lässt der Angeklagte vor Gericht wissen. Warum er sich gegenüber der 13-Jährigen, deren Alter ihm bewusst gewesen sei, so verhalten habe, könne er sich nicht erklären: „Es war die Zeit, in der ich gesoffen habe.“ Den Großteil der pornografischen Fotos, auf denen Kinder zu sehen sind, die sexuell missbraucht werden, habe er über unerwünschte Nachrichten auf sein Mobiltelefon bekommen – von Fremden. Er habe die meisten Aufnahmen gelöscht. Anwalt Michael Schmelcher betont, dass auf dem Computer des 27-Jährigen keinerlei solche Daten gespeichert gewesen seien. Folglich könne man davon ausgehen, dass sein Mandant auch kein Pädophiler sei. Angesichts der Tatsache, dass der Angeklagte inzwischen eine Entziehungskur absolviert habe, seitdem „trocken“ sei und einer geregelten Arbeit nachgehe, sei eine Bewährungsstrafe plus Geldauflage angemessen: „Knast ist hier der falsche Weg.“ Der 27-Jährige sei „eigentlich auf einem guten Weg“. Zahlreiche Vorstrafen wegen Beleidigung und Bedrohung Jedoch: Der junge Mann hat bereits acht Vorstrafen zu Buche stehen. Er wurde unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Deshalb stand der Angeklagte auch unter doppelter offener Bewährung. Zuletzt hatte er 2017 nochmals eine Chance bekommen. Die habe er zum zweiten Mal nicht genutzt, merkt Staatsanwalt Daniel Kulawig an. „Bewährungsversager“ nennt sich das im Juristendeutsch. Kulawig fordert ein Jahr Haft – und rät dem 27-Jährigen dringend, seine Probleme im Gefängnis „aufzuarbeiten“. Richterin Katrin Wegele argumentiert in die gleiche Richtung. Für sie wiegen die erheblichen Vorstrafen so schwer, dass sie eine weitere Bewährung ausschließt und eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten verhängt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

