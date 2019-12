vor 7 Min.

Sexuelle Gewalt: Nichts soll geheim bleiben

Das Projekt „Geheimsache Igel“ soll Kinder vor sexueller Gewalt schützen. Nun feiert die Initiative im Donau-Ries-Kreis ein Jubiläum.

Kinder vor sexueller Gewalt schützen. Das ist das Ziel des Projekts „Geheimsache Igel“. Nun fand der 50. Elternabend im Donau-Ries-Kreis statt. Finanziert durch die Kiwanis-Club Donauwörth und Nördlingen erhalten die Grundschulkinder in der Region seit acht Jahren diese Hilfe.

Um vor sexuellen Grenzverletzungen zu schützen, brauche es informierte und handlungsfähige Erwachsene und Kinder, die über ihre Rechte Bescheid wissen und sich bei Erwachsenen Hilfe holen. Das ist der Grundtenor von Diplom-Psychologin Christiane Schuler, Leiterin der Fachstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen an der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Donauries in Donauwörth. Seit acht Jahren gestaltet Christiane Schuler mit Fachwissen die Elternabende.

Traurige Wahrheit

In seinem Grußwort würdigte Landrat Stefan Rößle das Präventionsprojekt: „Das Kiwanis-Engagement ist ein wertvoller, wichtiger und förderwürdiger Beitrag für den gesamten Landkreis und vor allem für die Kinder.“

Rößle sagte, er habe erkennen müssen, dass es durchaus erforderlich sei, die bestehende „Fachstelle gegen sexuelle Gewalt“ vollständig mit öffentlichen Mitteln zu fördern, da es leider auch zur traurigen Wahrheit gehöre, dass dieses Thema nicht nur größere Städte betreffe, sondern durchaus auch den ländlichen Raum. Ein besonderes Lob richtete der Landrat an Psychologin Schuler, die diese Fachstelle leitet und zu einer kompetenten Ansprechpartnerin für alle im Landkreis geworden sei.

2011 aus der Taufe gehoben

Aus der Taufe gehoben wurde das Projekt „Geheimsache Igel“ durch den Kiwanis-Club Donauwörth 2011 unter der Initiative von Gertraud Appel-Helmer, Vorständin des Kiwanis-Hilfswerks Donauwörth, und Hans Wenninger mit einer Veranstaltung für alle Schulen und Lehrkräfte, um das Projekt vorzustellen. Die positive Resonanz der Schulen war so groß, dass der Entschluss feststand, dass der Kiwanis-Club Donauwörth die Schulen des südlichen Landkreises und der Kiwanis-Club Nördlingen die des nördlichen Landkreises betreut. Unterstützt wird das Projekt vom Schulamt Donauwörth, der Sparkasse Donauwörth und der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth.

Kern des Projekts ist das Theaterstück, bei dem die Kinder lernen, ihrer Wahrnehmung von Gefühlen zu trauen und diese selbstbestimmt zu vertreten. Die Lehrkräfte greifen diese Thematik anhand des Theaterstücks mit den Kindern im Unterricht auf und vertiefen es weiter. Die Mütter und Väter erhalten wertvolle Informationen an den Elternabenden.

Weitere Termine geplant

Zu der kleinen Feierstunde anlässlich der 50. Projektvorstellung „Geheimsache Igel“ – dieses Mal an der Abt-Ulrich-Förderschule in Kaisheim – lud Rektor Walter Knopp ein. Richard Hörmann und Werner Schlienz, die Präsidenten der Kiwanis-Clubs Donauwörth und Nördlingen, sowie die Projektleiterinnen Gertraud Appel-Helmer und Beate Hänsel stellten ihre Aktivitäten vor. Die Clubs engagierten sich ehrenamtlich für den Schutz und die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Projekten.

Zum Projekt „Geheimsache Igel“ war das einstimmige Resümee: „Wir sind stolz auf dieses wichtige Projekt zum Wohl unserer Kinder.“ Man wolle dazu auch weiterhin einen Beitrag leisten. Und weiter: „Wir wünschen uns, dass das Projekt Geheimsache Igel keine Geheimsache bleibt, sondern hinausgetragen, aufgeführt und diskutiert wird.“ Weitere Termine im neuen Jahr sind schon geplant.

