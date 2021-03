12.03.2021

„Shopping Queen“ in Augsburg: Eine Rainerin holt den Wochensieg

Plus Das bekannte TV-Format "Shopping Queen" war wieder in Augsburg zu Gast. Zu den Teilnehmerinnen gehörte auch eine Frau aus Rain - und sie holte sogar den Sieg.

Von Fabian Kapfer

Silvia Reinhardt aus Rain hat es geschafft: Sie ist die neue „Shopping Queen“ aus Augsburg. Bei der achten Staffel, die in der Fuggerstadt gedreht wurde, traf die 43-Jährige aus Rain unter den fünf Teilnehmerinnen das Motto „Forty and Fabulous! Zeige, dass 40 das neue 30 ist“ am besten.

Reinhardt, die Geschäftsführerin des Fitnessstudios „Rumble Bumble“ in Rain ist, darf sich nun über ein Preisgeld von 1000 Euro freuen. Während dieser Woche war Reinhardt mit ihren Konkurrentinnen im TV zu sehen. Die Regeln der Sendung auf Vox sind simpel: Jede Teilnehmerin zieht zusammen mit einer persönlichen Begleitung und mit einem Budget von 500 Euro los. In vier Stunden muss ein kompletter Look zusammengestellt werden. Auch das Frisieren und Schminken für die anschließende Präsentation vor der Konkurrenz fällt in dieses Zeitfenster.

"Shopping Queen": Silvia Reinhardt aus Rain holt 36 Punkte

Die anderen vier Frauen bewerten das Endergebnis mit einer Zahl zwischen null und zehn Punkten. Vor der Sendung am Freitag lag Reinhardt mit 36 Zählern in Führung. Zu diesem Zeitpunkt stand aber das Resultat der letzten Kandidatin sowie die Bewertung von Moderator Guido Maria Kretschmer noch aus.

Gegen Ende der Freitagssendung stand dann der Sieg von Reinhardt fest. Sieben Punkte erhielt sie von Designer Kretschmer für ihr Outfit. Er lobte: „Es hat ein bisschen was von einem Zufalls-Look. Die farbige Kombination ist sehr mutig, aber ich nehme ihr das total ab.“

Sie war aber nicht die Favoritin von Guido Maria Kretschmer

Kretschmer bewertete zwar zwei Konkurrentinnen mit einem Punkt mehr, allerdings reichte der Vorsprung für Reinhardt zum Sieg mit fünf Zählern Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Nach ihrem Sieg erklärte diese im Fernsehen knapp, aber begeistert: „Ich freue mich einfach total, dass ich gewonnen habe.“

