vor 9 Min.

Sie geben Kindern einen Halt

Dank an langjährige Pflegeeltern: (von links) Landrat Stefan Rößle, Norbert Ziegler, Ilona und Axel Lorenz sowie Jana Christ.

Im Donau-Ries-Kreis wurden heuer 89 Mädchen und Buben versorgt

Pflegeeltern haben im Donau-Ries-Kreis in diesem Jahr insgesamt 89 Kinder versorgt, die ihnen anvertraut waren. Dies teilt das Landratsamt mit. Mehrere Pflegeverhältnisse wurden der Behörde zufolge erfolgreich beendet. Zwei Kinder konnten zu ihren Eltern „zurückgeführt“ werden, nachdem sie sich stabilisiert hatten. Sieben Kinder wurden heuer neu in Pflegefamilien im Landkreis vermittelt.

Neue und auch langjährig erfahrene Pflegeeltern, die im Donau-Ries-Kreis für das Amt für Jugend und Familie tätig sind, trafen sich jetzt zu einem Jahresabschlussessen mit Mitarbeitern des Jugendamts Donau-Ries. Bei dieser Gelegenheit wurden Ilona und Axel Lorenz mit einem Geschenk und Blumen für ihr langjähriges Wirken als Pflegeeltern verabschiedet.

Landrat Stefan Rößle richtete Dankesworte an die Pflegeeltern. Sie erfüllten eine höchst verantwortliche und gesellschaftlich wichtige Aufgabe zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder: „Ein Aufwachsen in einer intakten Familie ist für die meisten Pflegekinder ein wichtiger Halt im Leben, um eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln und um mit den Anforderungen in unserer immer komplexer werdenden Gesellschaft zurechtzukommen.“

Das Team des Pflegekinderdienstes mit Jana Christ, Roland Palm und Norbert Ziegler berät, begleitet und unterstützt die Pflegefamilien in ihrer Aufgabe, ein Pflegekind zu erziehen und in ihrem Haushalt liebevoll zu versorgen. Des Weiteren beraten sie Ehepaare und Familien, die sich vorstellen können, ein Pflegekind aufzunehmen. Die Altersspanne der zu vermittelnden Kinder reicht nach Angaben des Landratsamts im Regelfall von null bis zehn Jahren.

Für 2020 sind erneut Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote geplant. Ziel sei es, neue wie auch erfahrene Pflegeeltern zu schulen, damit sie den besonderen Anforderungen bei der Aufnahme und Betreuung eines fremden Kindes mit beispielsweise traumatisierenden Erfahrungen, Bindungsstörungen, Beziehungsabbrüchen und anderen Verhaltensauffälligkeiten gerecht werden.

Das Amt für Jugend und Familie sucht ständig engagierte Paare und Familien, die sich vorstellen können, fremden und bedürftigen Kindern ein Zuhause zu geben und diese für eine begrenzte Zeit zu versorgen oder auch bis zur Volljährigkeit zu begleiten „und ihnen eine liebevolle und verständnisvolle Elternschaft zu geben“. Eine wertschätzende und neutrale Haltung gegenüber den leiblichen Eltern sei hierfür Voraussetzung.

Bei Interesse und Fragen zur Bewerbung als Pflegeeltern melden Sie sich gerne unter E-Mail pflegekinderdienst@lra-donau-ries.de oder Telefon 0906/74235. Interessierte können sich unverbindlich zu einem Informationsgespräch anmelden und beraten lassen. Das Qualifizierungs- und Vorbereitungsseminar findet voraussichtlich im April 2020 statt. (pm)

Themen folgen