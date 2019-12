15:12 Uhr

Sie helfen, dass Sprachbarrieren überwunden werden

Der Dolmetscherpool Donau-Ries geht an den Start. Mit den Laiendolmetschern freut sich auch Landrat Stefan Rößle (vorne, Zweiter von links).

17 Migranten wollen mithelfen, dass sich Menschen im Donau-Ries-Kreis besser verstehen. Landrat Rößle spricht von einem „Meilenstein“.

17 Laiendolmetscher verschiedenster Nationalitäten und Muttersprachen bieten ab Januar 2020 ihre Dolmetscher-Dienste im Dolmetscherpool Donau-Ries an. Sie übersetzen ehrenamtlich bei Gesprächen in Kindergärten, Schulen, sozialen Einrichtungen, lokalen Behörden, beim Arzt oder wo immer sie gebraucht werden.

In einer mehrwöchigen Ausbildung haben die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen des Dolmetschens erlernt und in realen Situationen in der Praxis das Erlernte bereits geübt, teilt das Landratsamt mit.

Zeugnisse überreicht

In einer Feierstunde wurde das Erreichte gewürdigt und die Zeugnisse wurden überreicht. Landrat Stefan Rößle würdigte das Engagement als einen „Meilenstein“ für gelingende Integration im Landkreis Donau-Ries: „Damit schaffen wir zum einen eine Perspektive für Migranten, bieten aber auch eine konkrete Lösung zur Überwindung von Sprachbarrieren.“ Das Projekt „Dolmetscherpool Donau-Ries“ haben im Landratsamt Bildungskoordinatorin Gabriele Theiler aus der Stabstelle Kreisentwicklung und Migrationsbeauftragte Ulrike Zitzlsperger initiiert.

Der Bedarf an Dolmetschern ist der Behörde zufolge groß, da die kulturelle Vielfalt im Landkreis auch in Zukunft weiter zunehmen werde. Oftmals reichten die Kenntnisse aus dem Deutschkurs nicht aus, um sich zu verständigen. Nicht alle Übersetzungen müssten dabei dem hohen Standard einer rechtsverbindlichen Übersetzung – wie sie durch hoch qualifizierte und beeidigte Dolmetscher angeboten wird – gerecht werden und könnten daher auch von Laiendolmetschern übernommen werden. So sei die Idee eines Dolmetscherpools für den Landkreis entstanden.

So findet man die Personen

Laiendolmetscher suchen und finden kann man ab Januar 2020 digital auf dem Regionalportal Donau-Ries. Wer Unterstützung beim Übersetzen benötigt, muss sich hier zunächst registrieren. Danach erhält man – sortiert nach der gewünschten Sprache – Zugang zu den Profilen der Laiendolmetscher. Der Einsatz kann dann nach Angaben des Amts persönlich vereinbart werden.

Laiendolmetscher erhalten für einen ehrenamtlichen Einsatz eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 15 Euro ausbezahlt und eventuell anfallende Fahrtkosten ersetzt. Übersetzt wird laut Landratsamt „mündlich und wörtlich und neutral“. Für den Start wird Dolmetschen in zehn Sprachen angeboten: von Arabisch, Persisch, Amharisch, Türkisch aber auch europäische Sprachen wie Polnisch, Ungarisch oder Tschechisch. Auf dem Regionalportal im Internet unter www.donauries.bayern/dolmetscherpool sind alle Informationen zum Dolmetscherpool zusammengestellt.

Die Ziele für den Dolmetscherpool für das Jahr 2020 haben sich Bildungskoordinatorin und Migrationsbeauftragte schon gesetzt: einen weiteren Ausbildungsdurchgang zum Laiendolmetscher und eine Ausweitung der Dolmetscherdienstleistung auf digitale Lösungen zum Beispiel via Skype.

