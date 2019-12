vor 20 Min.

Sie nehmen das Kreuz auf sich

Christen sind zahlenmäßig die Gruppe, die weltweit am stärksten verfolgt wird. Konvertiten vom Islam haben es oft besonders schwer. Ein Beispiel aus Donauwörth.

Von Thomas Hilgendorf

Benjamins Stimme ist brüchig. So wie sein ganzes Leben dieser Tage. Nein, in die Augsburger Sammelunterkunft wolle er nicht zurück – das alles sei dort „nicht gut“. Vor einigen Wochen war er aus dem Donauwörther Ankerzentrum für Asylbewerber in ein Heim nach Augsburg verlegt worden.

Jetzt will er darum nur mehr einen großen Bogen machen. Benjamin ist vor Drangsal und Verfolgung im Iran geflohen, aber sicher fühlt sich der 19-jährige Afghane auch im vorweihnachtlichen Deutschland nicht. Er fürchtet sich vor erneutem Hass, vor allem dem seiner Landsleute. Weil Benjamin Christ ist, noch dazu ein vom Islam konvertierter.

Feste Bezugspunkte

Als Benjamin noch in Donauwörth lebte, in der Großunterkunft auf dem Schellenberg, da war beileibe auch nicht alles heile, aber vielleicht ein Stück heiler. Er hatte seine Anlaufstellen, feste Bezugspunkte, wie etwa die Sozialarbeiter, die stets ein offenes Ohr hatten in dem kleinen Büro der Asylberatung mit dem farbigen Misereor-Hungertuch an der Wand. Darauf Szenen aus dem Leben Jesu – Bilder, die zeigen, wie man eigentlich miteinander umgehen sollte unter Menschen. So hatte es Benjamin in seiner Heimat nie erlebt, im Gegenteil.

Geschlagen habe man ihn dort, wo er aufwuchs, ihn „wie einen Hund“ behandelt. Damals im streng schiitischen Iran war er zwar noch kein Christ, aber eben Ausländer, ein Afghane, der als Teil einer ethnischen Minderheit auch in Afghanistan kein freies Leben führen durfte. Ein Fremder, verachtet statt geachtet. Als er in einem Polizeirevier geprügelt, bedroht und fast missbraucht wurde, wagte er die Flucht über die Türkei nach Europa. Das Maß war für ihn voll.

Während der Flucht lernte Benjamin, der damals noch anders hieß, viele Christen kennen, die den Flüchtlingen halfen, am Wegesrand Essen und Achtung spendeten. Er begann sich für die Motivation dieser Helfer zu interessieren – und fand die Antwort in Jesus Christus und der Bibel.

Im Liebfrauenmünster getauft

In einer evangelischen Kirche in Österreich fand er letztlich zum Glauben, später ließ er sich im katholischen Liebfrauenmünster in Donauwörth taufen. In Österreich musste er, wie er sagt, zahlreichen muslimischen Landsleuten in der Unterkunft und auch außerhalb ausweichen. Die Drohungen und Beschimpfungen gegen ihn als Abtrünnigen, als Konvertiten, hatten ihn eingeschüchtert.

Die nächste Flucht führte ins nördliche Nachbarland, dort, wo auch Verwandte leben. In Donauwörth war er ein Stück weit zur Ruhe gekommen, auch wenn Benjamin das hiesige Ankerzentrum in der Rückbetrachtung als „Gefängnis“ bezeichnet. Doch irgendwie scheint es in seinen Worten durch als das kleinere Übel für ihn. Dann folgte im Zuge der Auflösung des Ankerzentrums der Marschbefehl in Richtung Augsburg. Dort weiche er nun den Landsleuten erneut aus: „Ich schlafe bei Freunden oder draußen.“ Und dann drohe noch die Abschiebung nach Österreich. Dort hätte er letztlich keinen Schutz vor Bedrohungen gehabt. Hier in Deutschland habe er Verwandte und Bezugspunkte. Das Asylheim sei indessen keine sichere Option, sagt er: „Lieber lebe ich auf der Straße.“

„Verpflichtet zur Nächstenliebe“

Ihm ergehe es manchmal so wie in seinem muslimischen Herkunftsland – er dürfe sich als Christ auch hier nicht frei entfalten, sich nicht mit einer Bibel erwischen lassen. Doch ohne sie könne er nicht zur Ruhe kommen, und letzten Endes auch kein würdiges Leben führen.

Wie es derzeit vielen Christen im Orient geht, weiß Josef Tozman aus Donauwörth. Der aramäische Christ stammt aus dem Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Als Kind war er nach Deutschland gekommen. Tozman ist Zahnarzt in Donauwörth, er fühlt sich jedoch auch den Menschen in seiner alten Heimat nach wie vor verbunden: „Wir sind verpflichtet zur Nächstenliebe – und wir müssen uns um die Christen in der Wiege der Christenheit kümmern.“ Gemeinsam mit Freunden und Verwandten hat er die Hilfsorganisation „We are Christians“ ins Leben gerufen. Vor Ort helfen die Aktiven verfolgten und drangsalierten Christen, aber auch Muslimen in Not.

Zwei Projekte laufen derzeit

Zwei Projekte unterstütze Tozmans Organisation derzeit: den Bau eines Waisenhauses in Syrien sowie ein Selbsthilfeprojekt für Frauen im Irak. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Christen in Syrien und im Irak an manchen Orten „in den Promillebereich“ zurückgegangen. Von fast zwei Millionen Christen sind in ganz Syrien nach Schätzungen des Hilfswerks Open Doors nur 800000 geblieben. Angriffe und Drohungen durch Islamisten ließen die traumatisierten Christen auch nach dem Zurückdrängen des IS in ständiger Angst leben. Der Exodus der Christen in Richtung Europa halte an.

Auch wenn es für die verfolgten Christen nicht gut aussieht im Orient – „wir bewahren uns die Hoffnung“, sagt Tozman. Benjamin indes weiß derzeit auch nicht, wo und wie es konkret weitergeht für ihn. Er sehnt sich nach Ruhe, sein Leben ist aber weiter rastlos. Bei Gott sei er angenommen – hier bei den Menschen irgendwie noch nicht.

