Sie sollen in eine glückliche Zukunft läuten

Die Glocken der Kirche in Baierfeld sind 100 Jahre alt. Was sie so besonders macht und wie die Bevölkerung 1921 die Weihe feierte

Die Pfarrei Baierfeld kann in diesen Tagen auf die 100-jährige Geschichte der Glocken ihrer Kirche St. Josef zurückblicken. Im April 1921 trafen nämlich dort drei neue Glocken ein, die von einer Firma in der thüringischen Glockengießerstadt Apolda hergestellt worden waren. Das Besondere daran: Es sind Stahlgussglocken, die heute nur noch selten anzutreffen sind.

Die Anschaffung wurde notwendig, weil das alte Geläut unvollständig geworden war: Die kleinere Glocke musste im Ersten Weltkrieg zur Einschmelzung abgeliefert werden, die mittlere hatte einen Sprung, sodass von 1917 an nur noch mit einer Glocke geläutet werden konnte. So fassten die Baierfelder bereits 1920 den Entschluss, drei neue Glocken zu kaufen. Weil die hohen Preise für Glocken aus Bronzeguss für die kleine Pfarrgemeinde kaum erschwinglich gewesen wären, hielt man Ausschau nach einer kostengünstigeren Lösung.

Da kam den auf Sparsamkeit bedachten Verantwortlichen der Pfarrei die 70 Jahre zuvor gemachte Erfindung eines cleveren Schwaben namens Jakob Mayer zupass: Diesem gelang es, den Werkstoff Stahl so zu präparieren, dass er in feste Formen gegossen werden konnte. Die Gießerei Ulrich und Weule in Apolda nutzte diese technische Neuheit und stellte auch Glocken aus Stahlguss her. Die waren etwa um die Hälfte billiger als ihre bronzenen Schwestern. Die Baierfelder bestellten die drei neuen Glocken. Wegen der galoppierenden Geldentwertung legte man Wert auf eine baldige Lieferung. So brauchten die Baierfelder nicht mehr lange auf das ersehnte Geläut zu warten.

Empfang und Glockenweihe wurden zu unvergesslichen Festtagen: Die ganze Pfarrgemeinde hatte sich am Montag, 11. April, mit Kreuz und Fahnen zur Begrüßung der Glocken eingefunden. An der Pforte des Kirchhofs vollzog Ortspfarrer Johannes Hoffmann den Weiheakt. Er wurde eingerahmt durch ein Lied und ein Gedicht – verfasst von Dichterpfarrer Hoffmann selbst und von Schulkindern vorgetragen. Ein besonderer Höhepunkt der Festlichkeiten war zwei Tage später das erstmalige Erklingen der neuen Glocken. Darüber schreibt der Baierfelder Chronist Josef Rößner: „Gegen Mittag hingen dank der rastlosen Arbeit von Monteuren, Maurern, Zimmerleuten und freiwilligen Helfern die Glocken in dem geräumigen Achteck der Glockenstube, und bald darauf lockten die feierlichen Klänge alle Leute auf die Straße. Der Klang ist mild und weittragend, die Zusammenstimmung für das Ohr voll und ganz befriedigend.“

In einem Bericht im Donauwörther Anzeigenblatt konnte man damals lesen: „Ein Bronzegeläute könnte nicht besser und vollkommener sein.“

Die Stahlgussglocken sind es, die dem Baierfelder Geläut bis heute jene vertrauten Töne verleihen, die auch in den Nachbarorten stets deutlich zu vernehmen sind. Und weil sich ihr Werkstoff nicht für die Herstellung von Waffen eignete, blieb ihnen auch im Zweiten Weltkrieg das Schicksal der Einschmelzung erspart.

Viele Jahre konnten die Glocken nur mit Seilzügen vom Chorraum hinter dem Hochaltar aus zum Schwingen gebracht werden – zum größten Vergnügen der älteren Ministranten. Seit 50 Jahren versieht diesen Dienst ein elektrisches Läutwerk. Einzeln bringen die drei klingenden Schwestern in der Baierfelder Glockenstube 620, 450 und 300 Kilogramm auf die Waage. Mit ihrem dreistimmigen harmonischen Klang rufen sie die Gläubigen an allen Sonn- und Feiertagen zum Gottesdienst und begleiten die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg durch den Friedhof zum Grab.

Beim Sonntagsgottesdienst in Baierfeld am 100. Jahrestag der Glockenweihe – vom emeritierten Bischof Walter Mixa zelebriert – wird auch ein besonderes Gebetsanliegen sein, was der damalige Ortspfarrer Johannes Hoffmann in dem seinerzeitigen Begrüßungsgedicht so in Verse gefasst hatte: „Willkommen, ihr Glocken, mit blitzendem Helme! / Mög euer Kommen Glück bedeuten / Und mögt ihr die Kinder und Kindeskinder / In eine glückliche Zukunft läuten!“