Sie tritt für die AfD bei der Bundestagswahl an

Edeltraud Schwarz ist Direktkandidatin. Die 53-Jährige ist „Mitglied der ersten Stunde“

Die Alternative für Deutschland im Bundestagswahlkreis 254 Donau-Ries hat in einer ordentlichen Aufstellungsversammlung, die in Tapfheim unter Einhaltung der vorgegebenen Auflagen basisdemokratisch in Präsenz stattfand, ihre Direktkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst nominiert. Souverän setzte sich Edeltraud Schwarz – sie wohnt in Scheuring bei Landsberg – gegen zwei lokale Mitbewerber im ersten Wahlgang mit über 70 Prozent der Stimmen durch, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die 53-Jährige ist „Mitglied in der AfD seit der ersten Stunde“. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Bundeskonvents und engagiert sich außerordentlich für direkte Demokratie in Deutschland. Bei den Mitgliedern konnte sie mit einem klaren Konzept zu regionalen Themen wie Flutpolderproblematik, Ausbau der Bundesstraßen 25 und 2 sowie klarer Ablehnung der Stromtrassen punkten.

Landtagsabgeordneter Ulrich Singer (Nördlingen) kommentiert die Wahl von Edeltraud Schwarz wie folgt: „Die AfD hat im Bundeswahlkreis 254 mit Frau Schwarz eine kompetente und erfahrene Frau als Direktkandidatin gewählt. Zudem hat Edeltraud Schwarz gute Chancen für einen der vorderen Plätze bei der kommenden Listenaufstellung.“ (pm)

