vor 37 Min.

Sie tun mehr, als sie müssen

Stadt Harburg würdigt Bürger, die sich in Vereinen engagieren, mit Ehrennadeln

Die Stadt Harburg hat Bürger, die sich in Vereinen und Institutionen teilweise seit Jahrzehnten engagieren, mit Ehrennadeln gewürdigt. Bürgermeister Wolfgang Kilian und Vereinsreferentin Claudia Müller erinnerten bei der Feierstunde in der Aula der Harburger Schule an den Ausspruch des Gründers der SOS-Kinderdörfer Hermann Gmeiner: „Alles Große in der Welt entsteht dort, wo jemand mehr tut, als er muss.“ Bei dem Ehrungsabend sei eine Vielzahl von Personen anwesend gewesen, die wesentlich mehr tun, als sie müssen.

Kilian bedauerte einerseits die steigende Bürokratie, zum Beispiel mit Versicherungen oder notwendigen Führungszeugnissen, lobte andererseits aber unter anderem die Einführung der Ehrenamtskarte im Landkreis oder die Erhöhung der steuerlichen Freibeträge.

Die Tanzeinlage der 6. Klasse der Mittelschule Harburg und die musikalische Begleitung durch Mitglieder der Stadtkapelle Harburg rundeten die Veranstaltung ab. Der Empfang ließ zudem Raum für gute Gespräche unter Gleichgesinnten. Hier wurde deutlich, dass das Wort „Ehrenamt“ einerseits ein Amt mit Arbeit darstellt, andererseits eine Ehre mit auch persönlicher Freude darstelle. Es sei schön, Menschen zu helfen und etwas zu bewirken.

Bürgermeister Wolfgang Kilian dankte Sandra Exner-Niebergall und Sara Stadler aus der Stadtverwaltung für die Vorbereitung des Abends sowie den Harburger Vereinen für die Meldung der zu ehrenden Persönlichkeiten.

erhielten: Wolfgang Stegmüller (Reservisten- und Veteranenkameradschaft Ebermergen), Karl Heckel, Friedrich Strauß (beide Krieger-, Soldaten- und Kameradenverein Großsorheim), Jutta Ziegler (Schützenverein Mauren), Robert Weinberger, Doris Eberhardt, Helmut Göttler (alle Obst- und Gartenbauverein Ebermergen), Karl Korhammer (Reisbachtaler Sänger Ebermergen), Willy Hertle (Männergesangverein Ebermergen), Wilhelm Falch, Fritz Hagner (beide VdK Ebermergen), Jörg Röthinger und Werner Schreitmüller (beide Feuerwehrverein Ebermergen).

wurden gewürdigt: Markus Jungwirth (Schützen Harburg), Dieter Bußer (TSV Harburg, Tennis), Volker Ostertag (Feuerwehrverein Ebermergen) und Manfred Straß (Feuerwehrverein Mauren).

bekamen: Sabine Mack (Schützen Harburg), Jürgen Hanisch (Obst- und Gartenbauverein Ebermergen), Friedrich Huber (Männergesangverein Ebermergen), Günter Lernhard (Feuerwehrverein Ebermergen) und Michael Böswald (SV Hoppingen). (pm)

