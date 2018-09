vor 37 Min.

Sieben Gastspiele im Theater Oberpeiching

Lesung, Musik, Zauberkunst, Kabarett – was in der kommenden Saison alles geboten ist und wo es Karten dafür gibt

Rain-Oberpeiching Theaterfreunde aus Rain und seiner Umgebung dürfen sich auf sieben Gastspiele im Theater Oberpeiching in der bevorstehenden Saison 2018/2019 freuen. „Wir bieten dem Publikum ein hochkarätiges Programm und hoffen, dass wir, wie so oft, ein ‚volles Haus‘ haben“, merkt Albert Schlecht, der Vorsitzende des Peichinger Bauerntheaters, an. Das Theater Oberpeiching ist eine Sparte des Theatervereins.

Das erste Ereignis, eine Lesung mit Musik, findet am Samstag, 13. Oktober, statt. Burgschauspielerin Dorothee Hartinger wird um 19.30 Uhr Auszüge aus Oskar Maria Grafs Roman „Das Leben meiner Mutter“ darbieten, musikalisch begleitet von Evi Kegelmair und Anna Veit.

Am Freitag, 17. November, kommt Beni Hafner alias „Da Oimara“, ein junger bayerischer Liedermacher und Gstanzler aus Rottach-Egern am Tegernsee, nach Oberpeiching, Beginn ist um 19.30 Uhr. Seine Lieder im Heimatsound – er begleitet sich dabei mit seiner Gitarre – und seine pfiffigen Texte weisen ihn als aufstrebendes Talent aus. Die Bandbreite seiner Musik reicht vom bayerischen Blues über Soul bis hin zu Rock.

Der 5. Januar ist schon seit ein paar Jahren für einen Zauberer reserviert, der als interaktiver Alleinunterhalter das Publikum, Groß und Klein, begeistern wird. Diesmal will der Ingolstädter André Borello die Besucher verzaubern. Diese Vorstellung beginnt traditionell schon um 19 Uhr.

„Das Schweigen der Limmer“, Psycho-Logik in Gaudi und Gesang, ist das Thema am 19. Januar, Beginn 19.30 Uhr. Charmant und hintersinnig plaudert die aufstrebende Ratschkathl Andrea Limmer über die großen Geschehnisse der Zeit und präsentiert stimmgewaltig neue Lieder über banale Entgleisungen oder den Studiengang „Volldepp“.

Mistcapala, ein Herren-Musikkabarett, steht am 9. März auf der Peichinger Bühne. Es bringt eine Mischung aus musikalischer Comedy, feinster Folk-Musik, bestem Kabarett und eine erstaunliche Instrumentenbeherrschung.

Kindern gefällt sehr gut das, was die Holzheimer Uggl-Bühne präsentiert. Am 17. März um 14 Uhr führt dieses das Puppentheater „Uggl und die Zauberflöte“ auf. Uggl wird von dem bösen Zauberer Isidor von Rattenloch gefangen genommen. Alle Zuschauer werden sich fragen, ob es Uggls Freund Quecks, dem Frosch, gelingt, ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Ein „Heimspiel“ des Kabaretts „Die Problemzonen“ am 11. Mai um 19.30 Uhr rundet schließlich die Serie der Gastspiele im Theater Oberpeiching ab. In dem über zweistündigen Programm riskiert das Quartett die sprichwörtlich dicke Lippe und nimmt Poblemzonen des Alltags, Absurditäten, Wahn- und Irrsinn humorvoll aufs Korn. (ma)

Kontakt Weitere Informationen sind im Internet unter wwww.theater-oberpeiching.de zu finden. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VR Bank Neuburg-Rain unter der Telefonnummer 09090/7008-0 und der Sparkasse Neuburg-Rain unter der Telefonnummer 09090/999-214.

