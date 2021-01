vor 27 Min.

Silvester im Landkreis Donau-Ries: Die Bilanz der Polizei

Plus Silvester ist offenbar im gesamten Landkreis Donau-Ries weitgehend ruhig verlaufen. Es wurden nur 23 Verstöße gegen die Ausgangssperre festgestellt.

Die Silvesternacht ist offenbar im gesamten Landkreis Donau-Ries weitgehend ruhig verlaufen. Das geht zumindest aus der offiziellen Polizeibilanz hervor.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rain hatte zehn Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gegeben. Dabei handelte es sich ausschließlich um Vorfälle innerhalb der Stadt Rain, bei denen Personen zwischen Mitternacht und 1 Uhr „ohne triftigen Grund“ – ein solcher war beim Anstoßen auf das neue Jahr oder beim Zünden von Silvesterraketen nicht gegeben – draußen von den Gesetzeshütern im Rahmen der Streifenfahrten angetroffen wurden.

Größere Ereignisse wurden nicht gemeldet

Im gesamten Landkreis Donau-Ries stellten die Beamten 23 Verstöße gegen die Ausgangssperre fest, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg auf Nachfrage mitteilt. Laut Bußgeldkatalog der Bayerischen Staatsregierung droht in solchen Fällen eine Strafe in Höhe von 500 Euro. Besondere oder größere Ereignisse wurden von den örtlichen Inspektionen nicht nach Augsburg gemeldet. Rund um Silvester und Neujahr fanden im Landkreis rund 160 Kontrollen statt.

