18:30 Uhr

Silvia Reinhardt aus Rain ist bei „Shopping Queen“ auf dem Laufsteg

Plus Die 43-Jährige aus Rain kam ganz überraschend zu ihrer Teilnahme bei der Reality-TV-Show. Es ist die achte Stafel, die in Augsburg gedreht wurde.

Von Barbara Würmseher

Damit hatte Silvia Reinhardt aus Rain eigentlich gar nicht gerechnet; dieser Ausflug ins Fernsehen war nicht von ihr geplant: Die 43-Jährige ist am heutigen Mittwoch (15 Uhr bei VOX) bei einem modischen Einkaufsbummel durch Augsburg im Fernsehen zu sehen. Sie nimmt an der Reality-Fernsehshow „Shopping Queen“ teil und tritt gegen vier weitere Kandidatinnen an, die sich alle um diesen Titel bewerben.

Die Spielregeln sind ganz einfach: Jede Teilnehmerin zieht zusammen mit einer persönlichen Begleitung und ausgestattet mit einem Budget von 500 Euro los, um binnen vier Stunden einen Look zu kreieren und sich entsprechend zu kleiden, zu frisieren und zu schminken. Das Motto diesmal: „Forty und Fabulous! Zeige, dass 40 das neue 30 ist“.

Tochter Laura meldete die Mama zum Casting an

Für Silvia Reinhardt kam die Teilnahme ganz überraschend. Eigentlich hatte sich ihre Tochter Laura, 23, für die Dokusoap bewerben wollen, war aber zu jung für dieses Motto. Kurzerhand verlinkte sie ihre Mutter, die dann auch prompt zu drei Castings eingeladen wurde und die jeweilige Jury zu überzeugen wusste. „Da ich für jeden Spaß zu haben bin, war ich natürlich sofort dabei und hab das richtig gern gemacht“, erzählt Silvia Reinhardt unserer Zeitung.

Die temperamentvolle 43-Jährige ist Geschäftsführerin des Fitnessstudios „Rumble Bumble“ in Rain und vielen auch noch als kontaktfreudige, aufgeschlossene Wirtin der einstigen Bar „Cucina“ in Erinnerung. Kurzerhand schnappte sie sich im Oktober für die Dreharbeiten in Augsburg ihre Chefin und beste Freundin Steffi Weber, die ihr als modische Beraterin gern zur Verfügung stand.

Silvia hat ihre beste Freundin Steffi aus Rain als Beraterin mitgenommen

„Wir sind also in Augsburg losgezogen und haben uns im Modehaus Jung umgesehen“, verrät Silvia. Es ist bereits die achte Staffel, die in der Fuggerstadt gedreht wurde. „Da ich normalerweise viel Schwarz trage, wollte ich diesmal mit Farben überraschen und habe viele knallige Töne miteinander gemischt.“ Um Haare und Make up kümmert sich normalerweise bei „Shopping Queen“ ein Friseur, wegen der Corona-Einschränkungen mussten das allerdings diesmal die Kandidatinnen selbst übernehmen. „Für Steffi und mich war die ganze Aktion eine Riesengaudi“, sagt Silvia, „Wir sind in jeder Hinsicht ein gutes Team.“

Von Montag bis Freitag stellt sich jeweils eine andere Kandidatin vor und geht am Ende ihrer Einkaufstour über den Laufsteg. Am kommenden Freitag, 12. März, ist dann Finaltag und aus den Bewertungen, die die Kandidatinnen für ihre Konkurrentinnen abgeben und der Entscheidung von Moderator Guido Maria Kretschmer ergibt sich dann die Entscheidung, wer die „Shopping Queen“ wird. Der Siegerin winkt ein Preisgeld von 1000 Euro.

Die einzelnen Folgen von „Shopping Queen“ können auch außerhalb der eigentlichen Sendezeiten im Internet auf TVNOW als Stream online angeschaut werden. Übrigens ist für Bezahlkunden dort auch die finale Folge mit dem Ergebnis schon jetzt zu sehen.

Lesen Sie dazu auch:

Dieser Neu-Ulmer Friseur aus Bühl schnitt Claudia Schiffer die Haare

Heute im TV: Stadtbergerin will Shopping Queen werden

Guido Maria Kretschmer saß schon mit neun an der Nähmaschine

Themen folgen