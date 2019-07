00:34 Uhr

Sinnlose Geschichten mit Tiefgang

Komiker Willy Astor kommt in Reimkultur

Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern, Willy Astor, ist wieder unterwegs und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat am Mittwoch, 25. September, 20 Uhr, auch in die Stadthalle Monheim. Im Gepäck hat er sein Programm „Jäger des verlorenen Satzes – das neue Programm für Wortgeschrittene“.

Sinnlose Geschichten mit Tiefgang und Bedeutung, Liebeslieder und Augenlieder, Lieder von Nudeln die früher mal Teig waren und welche über Frauen in New York, die gerne bei Donner kehren. Albernheit verhindert immer noch den Ernst der Lage – spätestens seit dem Lena Mayer auf dem Land ruht. Ein Programm in Reimkultur und wie immer kommt auch der Humor wieder direkt vom Erzeuger, ein echter Astor wieder also, was sonst. (dz)

Karten gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, unter anderem auch im Buchhaus Greno in Donauwörth (Reichsstraße, Telefon 0906/3377).

