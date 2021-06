Skulpturen in Stein gemeißelt

Ein Workshop mit Hannelore Stachel

Hannelore Stachel ist vor allem durch ihre Steinskulpturen-Workshops in Rain bekannt. Zahlreiche Skulpturen sind unter ihrer Leitung entstanden und zieren inzwischen Anlagen und Privatgärten. Das Bildungswerk Harburg kann nun eine Veranstaltung mit ihr für das Wochenende von 2. bis 4. Juli anbieten.

Alle Teilnehmer werden drei Tage lang im Märkerpark unter der Leitung von Hannelore Stachel arbeiten und ihr jeweiliges Kunstwerk in Stein meißeln. Bei den Rundgängen und beim gemeinsamen Mittagessen wird es zudem reichlich Gelegenheit zum Austausch geben.

Insgesamt ist die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt. Anmeldung bei Gabriele Prestle in der Stadt Harburg (per Mail an prestle@stadt-harburg-schwaben.de oder unter Telefon 09080/9699-11). (dz)

Freitag, 2. Juli, bis Sonntag, 4. Juli. Freitag und Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Der Kurs kostet 100 Euro, darin sind ein Stein sowie Getränke und Verpflegung enthalten.