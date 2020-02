So feiern Sie Fasching mit weniger Plastik und Müll

Plus Hier gibt es Tipps, wie man im Finale der fünften Jahreszeit nachhaltiger feiern kann.

Plastik ist überall: beim Einkaufen, im Kinderzimmer, im Küchenschrank. Doch immer mehr Menschen entscheiden sich, so weit wie möglich auf Plastik zu verzichten. Carina Reitmair, Initiatorin der Plastikfrei-Stammtische in Donauwörth und Thierhaupten und Gründungsmitglied der „Transition Town – Mehr Nachhaltigkeit für Donauwörth“, hat ihr eigenes Leben und das ihrer Familie seit sechs Monaten komplett umgestellt: Neues Plastik kommt fast nicht mehr ins Haus. Sie teilt mit den DZ-Lesern ihre besten Tipps. Dieses Mal geht es um die fünfte Jahreszeit.

Fasching bedeutet für viele Ausnahmezeit mit Verkleiden, Naschen oder Musik – aber oft auch mit ziemlich viel Müll. Doch auch die Faschingszeit kann man müllreduzierter gestalten.

Kostüme aus Baumwolle oder selbst basteln

„Zero Waste“ Viele Faschingskostüme sind aus Polyester oder Nylon. Was ist daran so schlimm? Bei jedem Waschen dieser Chemiefasern lösen sich Fasern aus den Textilien, die als winzig kleine Plastikteilchen – Mikroplastik – ins Abwasser gespült werden. „Und diese Plastikteilchen werden nicht ausgefiltert, bevor sie wieder zu uns ins Leitungswasser gelangen“, so Reitmair. Bei vielen Kunststoffen ist die Belastung gesundheitlich bedenklich. Manche hormonstörenden Stoffe könnten die Ursache sein für Fruchtbarkeitsstörungen, Fettleibigkeit, Krebs und Entwicklungsverzögerungen. „Und ein Kostüm, das beispielsweise zehn Euro oder weniger kostet, wird nicht lange halten und kann nicht gut sein.“ Besser ist es, ein Kostüm aus Baumwolle zu kaufen – oder am besten noch gar nichts zu kaufen.

Man kann auch selbst Kostüme basteln, nähen oder aus bereits vorhandenem zusammenstellen – etwa aus alten Hemden oder Materialien, die man eh schon im Schrank hat. Eine solche Verkleidung könne wiederverwendet werden und hält womöglich sogar jahrelang und ist gesundheitstechnisch besser. Mit Pappmaschee aus Altpapierstreifen und Bastelkleber wird auch die Clownsnase plastikfrei. Als zu beklebende Grundform eignet sich ein Tischtennisball, der nach dem Trocknen herausgeholt und wiederverwendet werden kann, indem die Pappmaschee-Nase an einer Seite vorsichtig aufgeschnitten wird.

Naturschminke benutzen

Wer an Fasching gern mit Schminke experimentiert, kann auf ungiftige und müllfreie Do-it-yourself-Schminke zurückgreifen, zum Beispiel mit Naturschminke auf Basis pflanzlicher Öle, die gut hautverträglich ist und aussieht wie ein Malkasten aus Metall. Abschminken kann man sich mit Wasser, Seife und einem Waschlappen.

Perücken kann man auch häkeln

Haare lassen sich auf natürliche Weise färben. Allerdings hält eine Rote-Bete- oder eine Salbei-Tönung auch deutlich länger als nur bis zur nächsten Haarwäsche. Sie verblasst zunehmend innerhalb einiger Wochen. Deshalb sollte man sich gut überlegen, ob eine solche Haarfärbemethode wirklich notwendig ist. Besonders Häkeleifrige können sich alternativ an einer selbst gehäkelten Perücke (oder einen Bart) versuchen.

Auf plastikfreie Süßigkeiten setzen

Wenn man selbst Teil eines Faschingsumzuges ist, kann man sich von folgenden Alternativen zu plastikverpackten Süßigkeiten inspirieren lassen: Im Unverpacktladen um die Ecke oder online können Süßigkeiten lose eingekauft werden. In eine selbst gefaltete Papiertüte gefüllt und mit Metallklammern oder einer schnellen Nähmaschinennaht verschlossen, werden kleine Portionen Fruchtgummi, Schokodrops oder Kekse zum passenden Wurfmaterial. Beim Kauf „klassischer“ Süßigkeiten lässt sich mit Großpackungen ein beträchtlicher Teil des Mülls einsparen. Zwar keine Süßigkeiten, aber leicht unverpackt zu bekommen und bei vielen Kindern beliebt, sind: Erdnüsse, Blumensamen (auch in Form selbst gemachter Samenbomben, Mandarinen oder viele weitere als nachhaltige Mitgebsel geeignete Kleinigkeiten.

Nachhaltige Dekoartikel verrotten

Nachhaltige Alternativen sind zum Beispiel Luftballons aus Naturkautschuk oder blühendes Konfetti aus Blumensamenpapier. Luftschlangen und Konfetti, die Plastik enthalten, sind meist an glänzendem oder glitzerndem Material zu erkennen. Konfetti, das ausschließlich aus Papier besteht, kann in der freien Natur innerhalb weniger Tage verrotten. Reste von Naturkautschuk-Ballons benötigen da schon etwas länger. Wenn man allerdings etwaige Reste nach der Party aufsammelt, kommen auch keine Tiere zu Schaden, die die Luftballonreste eventuell mit etwas Essbarem verwechseln könnten. Noch einfacher lässt sich die Partylocation mit einer selbst gebastelten Girlande aus Altpapier schmücken. Viele Prospekte sind so bunt, dass das Papier nicht mal bemalt werden muss.

Terminhinweis Müllsammelaktion nach dem Nachtumzug Bäumenheim: am Samstag, 29. Februar, ab 10 Uhr. Treffpunkt Schule Asbach-Bäumenheim.