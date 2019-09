18:48 Uhr

So geht es mit den Schlosskonzerten in Leitheim weiter

Die etablierte Klassik-Reihe geht unter Leitung eines gemeinnützigen Unternehmens weiter. Geschäftsführer ist Wolfgang Schlicker. Es gibt Ideen zur Weiterentwicklung

Von Barbara Würmseher

Die Leitheimer Schlosskonzerte gehen in eine neue Zeitrechnung. Nach 60 erfolgreichen Jahren hat sich die Familie von Tucher bekanntlich nach Ablauf der diesjährigen Saison aus der Organisation des Konzertbetriebs zurückgezogen (wir berichteten). Und da ein solcher Einschnitt immer Veränderung bedeutet und somit auch Risiken in sich birgt, wird es spannend sein, zu beobachten, wohin der Weg künftig geht.

Bernhard und Jutta von Tucher haben zusammen mit dem Freundeskreis Schloss Leitheim die Weichen frühzeitig gestellt. So war bereits im Sommer klar: Es wird definitiv weitergehen – und zwar mit einem neu gegründeten Unternehmen. Es ist nun unter dem Namen „Kulturmanagement Schloss Leitheim gemeinnützige UG“ ins Handelsregister eingetragen. Wolfgang Schlicker leitet es als Geschäftsführer. Der Freundeskreis Schloss Leitheim steht ihm zur Seite. Zusammen mit dessen Vorstandschaft – im Besonderen aber mit der Stellvertretenden Vorsitzenden und Hotelchefin Colette Zinsmeister – will Schlicker die Tradition aufrecht erhalten und auf Basis der bewährten Kammerkonzerte neue Ideen kreieren, entwickeln und ins Leben rufen.

„Unser Hauptauftrag ist es, die bestehende Konzertreihe fortzuführen“, erklärte Schlicker im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das ist der Kern unserer Arbeit und wir können heute schon sagen, dass es auch von Juni bis Juli 2020 wieder acht hochkarätige klassische Kammerkonzerte an den Samstagabenden und als Matineen an den Sonntagen geben wird.“

Die Konzertagentur Sudbrack unterstützt bereits seit vier Jahren den Freundeskreis dabei, geeignete Künstler zu finden und zu verpflichten. Das wird sie auch künftig mit dem Kulturmanagement Schloss Leitheim so halten.

Regionale Szene ins Programm aufnehmen?

Darüber hinaus entstehen in in den Köpfen weitere Ideen, die noch Zeit brauchen, um zu reifen. Wolfgang Schlicker aber verrät immerhin schon so viel: „Neben den nationalen oder internationalen Künstlern, die bei uns gastieren, gibt es die Überlegung, eventuell auch die regionale Szene mit eigenen Konzerten einzubeziehen. Auch Aktivitäten in literarischer Hinsicht können wir uns grundsätzlich vorstellen – etwa die Beteiligung am Nordschwäbischen Literaturfestival.“ Ebenso spielen die kreativen Macher mit dem Gedanken an eine kleine Sommerakademie. Sie können sich beispielsweise vorstellen, mit der Musikhochschule in Augsburg Kontakt aufzunehmen um dort Dozenten zu akquirieren. „Ideen gibt es viele“, so Wolfgang Schlicker voller Ambitionen. „Jetzt braucht es Zeit, sie auszuarbeiten.“

Der Geschäftsführer bringt für seine neue Tätigkeit zwei wichtige Voraussetzungen mit: Als studierter Betriebswirt und Banker ist er mit Verwaltung und Finanzfragen bestens vertraut. Privat schlägt sein Herz schon lange für Geschichte in verschiedenen Facetten. „Eigentlich war Archäologie mein Berufswunsch“, verrät er schmunzelnd. „Von da her begleitet mich Geschichte als Hobby schon von Kindesbeinen an. In Schloss Leitheim steht Wolfgang Schlicker bereits seit einiger Zeit für Führungen zur Verfügung – „ich kann also meinen Kindheitstraumgewissermaßen dort ausleben“. Sich für die Belebung des Schlosses zu engagieren, bezeichnet der neue Geschäftsführer als seine „Herzensangelegenheit“.

Im Rahmen eines festlichen Abends starteten die Verantwortlichen der Schlosskonzerte jetzt in die neue Zeit nach der Ära von Tucher. Freundeskreis-Vorsitzender Dr. Hans Heinrich von Srbik sprach Jutta und Bernhard von Tucher Anerkennung aus für deren „unermüdlichen und hohen persönlichen Einsatz“. Gleichzeitig dankte er allen Beteiligten, die daran mitgearbeitet hatten, die Firmengründung „Kulturmanagement Schloss Leitheim“ zu ermöglichen.

Ein Großteil der Finanzierung der Schlosskonzerte wird erst durch Sponsoren möglich. Deshalb wirbt der Freundeskreis Schloss Leitheim weiterhin um Unterstützung. Interessenten können Kontakt aufnehmen unter der E-Mail-Adresse info@leitheimerschlosskonzerte.de

