03.08.2018

So klingen Gospels und neues geistliches Lied

Der Sängerkreis Unterer Lech ließ in der Pfarrkirche St. Wolfgang aufhorchen

Zum Kreis-Chorkonzert des Sängerkreises „Unterer Lech“ empfing der ausrichtende Frauensingkreis Meitingen in der Pfarrkirche St. Wolfgang Chöre aus Thierhaupten, Baar, Bayerdilling, Rain und Donauwörth. Rund 300 Zuhörer begrüßte Kreischorleiterin Gabriele Meier, die zusammen mit den teilnehmenden Chören das Gotteshaus restlos füllten und die mit ihren Gospels und neuen geistlichen Liedern begeisternden, abwechslungsreichen und farbigen Chorgesang boten. Die Zuhörer dankten mit langem und herzlichem Applaus.

Nach dem letztjährigen Kreis-Chorkonzert in Thierhaupten mit der volkstümlichen Deutschen Bauernmesse von Annette Thoma hatte sich der Vorstand des Sängerkreises diesmal das Thema „Gospel und Neues Geistliches Lied“ ausgesucht, mit der Vorgabe, Chormusik in jungem, schwungvollem Kleid präsentieren zu wollen. Dieser Vorgabe kamen die mitwirkenden Chöre mit Begeisterung nach und stellten sich mit Spirituals, Gospelsongs und modernen kirchlichen Liedern vor.

Schon der gastgebende Frauensingkreis Meitingen (Leitung Frederike Schludi) eröffnete die Konzertstunde fulminant mit dem „Adiemus“ aus den Songs of Sanctuary von Karl Jenkins, ließ eine Lobpreisung auf Maria (Hail Holy Queen) folgen, bewegte sich zum Zulu-Song „Siyahamba“ singend durch das Gotteshaus und erntete viel Beifall für diese Performance. Zu einem großen, eindrucksvollen Chor hatten sich der Gesangverein Bayerdilling und der Liederkranz Baar (Leitung Theo Kempf) zusammengetan. Die beiden Chöre stellten sich mit deutschsprachigen geistlichen Liedern („Die Zeit im Gebet“, „Ehre sei dem Herrn“, „Was ich dir wünsche“) als homogenes Ensemble mit gepflegtem Chorklang vor.

Neues Mitglied im Sängerkreis ist der Chor der Jagdhornbläser Donauwörth. Wie deren Vorsitzende, Maria Stengel, erläuterte, pflegen die Jagdhornbläser die Musik auf ihren Naturhörnern, aber auch mit ihrem Trompetenensemble und der Gesang gehöre ganz einfach dazu. Unter der Leitung von Reiner Pfaffendorf brachten sie zusammen mit ihrem Trompetenensemble den traditionellen Gospel „Kumbayah“, ein Arrangement von „Swing Low, Sweet Chariot“ und begeisterten mit ihrem „Heaven is a Wonderful Place“ mit kräftigem Bläsersound und reinem A-capella-Gesang.

Aus Thierhaupten waren der Kinderchor „Fortuna Voices“ (Leitung Benedikt Schreier) gekommen, der gemischte Chor (Leitung Marianne Lang) und das tolle jugendliche Ensemble „La Ventura“ (Leitung Martin Fendt). Viel Beifall gab es für die Kids mit ihrem „Rock my Soul“ und dem „Oh Happy Day“, ebenso für den gemischten Chor der „Harmonie“ Thierhaupten, die sich mit den Spirituals „Somebody’s Knocking“, Lord, I want to be a Christian“ und „Good News“ vorstellten. Begeisternden Chorklang bot das Ensemble „La Ventura“ mit „Good News in the Kingdom“, „Hear my Prayer“ und „I Will Follow Him“. Abwechslungsreich und für bunte Farbe sorgte zwischen den Chorblöcken das Gesangstrio „2L8 4Me&U“ aus Rain, das Harry Huber leitet. Es gefiel mit den Songs „Seven Bridges Roads“ der Eagles, „One Voice“ und dem „Hallelujah“ von Leonhard Cohen.

Zum Schluss waren alle Besucher und Chöre eingeladen, beim Spiritual „This Little Light of Mine“ kräftig mitzusingen, was gerne angenommen wurde. Die einhellige Meinung: Ein buntes, begeisterndes, kurzweiliges Chorkonzert! (rpf)

