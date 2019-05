So könnte das Alfred-Delp-Quartier einmal aussehen 

Plus Ein Großteil der Bauwerke der früheren Kaserne in Donauwörth ist dem Erdboden gleich gemacht. Die Pläne interessieren die Bürger.

Fast nichts mehr erinnert an die Zeit, als hier einst Soldaten ihren Dienst taten. Abseits des Ankerzentrums ist in der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne in Donauwörth alles dem Boden gleich gemacht. Herbert Krupka aus Bäumenheim, der heute in Blindheim (Landkreis Dillingen) wohnt, kann es kaum glauben: Wo er einst zwei Jahre seinen Dienst „schob“, sollen auf dem vormaligen Donauwörther Militärgelände Mehrfamilien-, Sozial- und Wohnhäuser entstehen.

„Es ist die Gelegenheit, die Vergangenheit aufzuarbeiten“, sagt Krupka, der sich einer Führung durch das Gelände anschließt. Ihn interessiert wie einige hundert andere das bedeutsamtes Stadtentwicklungsprojekt der Kommune: das künftige Alfred-Delp-Quartier. Die Große Kreisstadt hat den größten Teil des Areals bereits von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) erworben.

Die Stadt will weitere acht Hektar kaufen

„Die Verhandlungen zum Kauf des noch verbleibenden Teilstückes weiterer acht Hektar laufen“, erklärt Oberbürgermeister Armin Neudert. Er selbst führt die Interessierten über das Areal. Wie Bürgermeister Jörg Fischer berichtet er von den Vorarbeiten, also vom Abriss. Noch sind die Arbeiten auf dem Schellenberg nicht ganz abgeschlossen, aber von der Kaserne ist so gut wie nichts mehr zu sehen. Wenn das Ankerzentrum Ende des Jahres schließt, sollen auch die dortigen Gebäude der Spitzhacke zum Opfer fallen.

„Wir haben fast jeden Tag Nachfragen“, berichtet Robert Strasser. Er führt das Liegenschaftsamt der Stadt Donauwörth. Die alte Panzerstraße werde natürlich auch herausgerissen, antwortet er einem Bürger. Ein Nachbar ist Henning Franz. „Da will man natürlich wissen, was hier geplant ist“, sagt er. Franz hofft, dass auf dem neuen Areal auch einige Ladengeschäfte angesiedelt werden, „denn die fehlen hier in der Parkstadt“. Dass es eine „ruhige Wohngegend“ bleibt, sei einer der größten Wünsche. Prompt spricht er OB Neudert auf die Versorgungseinrichtungen an. Neudert bestätigt, dass Läden mit integriert werden sollen.

Patricia Willi ist eine jener jungen Menschen, die aufmerksam zuhören. Sie könnte sich vorstellen, „hier einmal zu wohnen“. Die Lage jedenfalls sei attraktiv. Dass die Wohnbebauung möglicherweise aber noch einige Jahre auf sich warten lassen wird, stört sie nicht: „Weil wir noch Zeit haben.“ Dass der grüne Charakter, der derzeit erkennbar ist, beibehalten werden soll, hört Patricia Willi mit Genugtuung.

Die Erschließung soll im südlichen Teil starten

Der erste Bauabschnitt soll im Süden im Bereich der alten Fahrzeughallen erschlossen werden, dann folgen das Gebiet am östlichen Rand Richtung Zirgesheim und schließlich der Norden. Zu guter Letzt wollen die Planer den Westen (Bereich der alten Hauptwache) und die Mitte des Gebietes erschließen. Dort soll ein Park entstehen.

Manchmal nachdenklich, dann wieder sinnierend geht einer über das Gelände, dem die vielleicht wichtigste Rolle zufällt: Architekt Michael Gebhardt vom Büro Morpho-Logic aus München. Der Süden des Areals biete Raum für Sondergebäude und sogenanntes nicht störendes Kleingewerbe, sagt Gebhardt. Das Zusammenspiel von Grün und Wohnraum sei ihm besonders wichtig.

Nach wie vor geplant: Ein Ausgleich zwischen dichter und lockerer Bebauung, also zwischen Eigenheimen und Mehrparteien- beziehungsweise Mietwohnungen, das entspricht auch der Vorgabe aus den Bürgerwerkstätten sowie des Stadtrats.

Bis zu 2000 Menschen könnten im Alfred-Delp-Quartier leben

In der neuen Siedlung könnten nach der Fertigstellung bis zu 2000 Menschen leben, was einem Bevölkerungsanteil von zehn Prozent in Donauwörth entspräche. Bernd Niemczak hat noch die Bilder im Kopf, als das Gebiet nicht bebaut war, „und dann jene von der Entstehung der Kaserne“. Jetzt beobachtet er mit Interesse einen weiteren Entwicklungsschritt. Noch nicht gut vorstellen kann er sich, wie die zunehmend starken Verkehrsströme dann gelenkt werden sollen.

Man werde keine Satellitensiedlung schaffen, zerstreut Architekt Gebhardt die Bedenken mancher. Vielmehr müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, um das neue Wohngebiet in die bestehenden zu integrieren. Integration wird also auch in Zukunft in der Parkstadt in Donauwörth von großer Bedeutung sein.