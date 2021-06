Donauwörth

05:32 Uhr

So kommen Brautpaare trotz Lockdown an ihr Outfit

Anja Fischer-Mayer betreibt in Wemding ein Modegeschäft. In den vergangenen Monaten musste sie dieses überwiegend geschlossen halten. Wie Bräute jetzt noch an ein Hochzeitskleid kommen, weiß sie dennoch.

Plus Wer jetzt heiratet, wurde von Corona ausgebremst - auch beim Outfit. Brautkleid oder Anzug zu suchen war fast unmöglich. So ist die Lage im Landkreis Donau-Ries.

Von Viktoria Gerg

Die Hochzeit steht an, doch das Kleid fehlt. Wer in Corona-Zeiten heiraten will, steht vor vielen Herausforderungen. Eigentlich herrscht jetzt im Sommer Hochkonjunktur bei Eheschließungen, aber bis zum vergangenen Freitag war unklar, ob Hochzeiten in der nächsten Zeit überhaupt stattfinden können. Nachdem der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder die umfangreichen Lockerungen bekannt gegeben hatte, ist jetzt klar: Ja, Hochzeiten sind wieder möglich. Mit dem Jawort des Ministerpräsidenten sind Hochzeiten aber noch bei Weitem nicht zu Ende geplant. Es braucht ein Lokal, Essen oder Brautkleid und Anzug – mit perfektem Sitz. Doch Geschäfte zum Anprobieren hatten in den vergangenen Monaten meist geschlossen.

Themen folgen