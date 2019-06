vor 31 Min.

So lässt Tiere die Hitze kalt

Mit diesen Tricks helfen sich Hunde, Feldhasen und Vögel, die hohen Temperaturen gut zu überstehen

Über 30 Grad im Schatten, wer von uns gerät da nicht gehörig ins Schwitzen. Robert Oberfrank, Vorsitzender des Jagdverbandes Donauwörth, erklärt, was sich Wildschwein, Feldhase und Co. so einiges einfallen lassen, um bei der Affenhitze „cool“ zu bleiben.

Seen und Gewässer dienen auch unseren Wildtieren als Badeplatz. Das bei uns vereinzelt vorkommende Damwild etwa stellt sich gerne in den fließenden Bach, um sich abzukühlen.“ Wildschweine stehen auf Suhlen. Der nasse Schlamm bleibt an den Borsten hängen und kühlt die Haut. Der positive Nebeneffekt: Die dicke Schlammkruste ist gleichzeitig Mückenschutz.

Hunde, aber auch Füchse, Wölfe und sogar Katzen, die nur an den Ballen unter ihren Pfoten Schweißdrüsen haben und demnach auch nur darüber Schweiß absondern können, geben die überschüssige Körperwärme ab, indem sie sehr schnell aus- und einatmen und die Zunge aus dem Maul hängen lassen. Die schnelle Atmung dient sozusagen als Ventilator. Es entsteht ein Luftzug, der die Feuchtigkeit auf der Zunge und an den Schleimhäuten schneller verdunsten lässt und damit kühlt.

Feldhasen pumpen an heißen Tagen mehr Blut in ihre langen Löffel. Ihre Ohren sind nur wenig behaart. So können sie über die dünne Haut an ihren Löffeln überschüssige Wärme besser an die Umgebung ableiten. Auch belecken sie ihr Fell, um Schwitzen „vorzutäuschen“, wenn der Speichel auf dem Fell verdunstet sorgt er so für Kühlung.

„Vögel leiten die Körperwärme über die Stellen ab, an denen sie keine Federn haben“, erklärt Jägervorstand Robert Oberfrank. Mit einem Luftzug um die Beine oder mit einem kalten Fußbad kühlen sie ihre Körpertemperatur herunter. Oft kann man derzeit Vögel mit geöffnetem Schnabel beobachten, die sich so Frischluft zuführen. Auch plustern sie ihr Gefieder auf, um hohe Temperaturen besser ertragen zu können. Dadurch staut sich nicht so viel Wärme unter den Federn und der Wind kommt besser an die Haut. Der Storch steht eher auf einem anrüchigen Sonnenschutz. Er bespritzt seine Beine mit flüssigem Kot. Das im Kot enthaltene Wasser entzieht dem Körper beim Verdunsten Wärme.

Hunde können nicht schwitzen. Deshalb dürfen sie an so heißen Tagen grundsätzlich niemals im Auto zurückgelassen werden. Das Innere des Fahrzeugs entwickelt sich – selbst, wenn es im Schatten steht und die Fenster geöffnet sind – zur Hitze- oder gar Todesfalle.

Und für jeden Hund sehr erfrischend: ein Bad im See. (pm)

