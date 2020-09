vor 59 Min.

So lief die Corona-Badesaison im Landkreis Donau-Ries

Plus Freibäder oder Seen bieten im Sommer eine willkommene Abkühlung. Doch heuer war alles anders. Dennoch ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz.

Von Susanne Klöpfer

Die Hochsommertage gehören für dieses Jahr wohl der Vergangenheit an. Heuer war die Auswahl an Freibädern und Seen in der Region etwas knapper als sonst. Die Freibäder in Donauwörth und Tagmersheim hatten geschlossen. Im Bad in der Großen Kreisstadt laufen noch die Sanierungsarbeiten. In Tagmersheim war der Grund Corona: Der Aufwand und die Kosten waren der Gemeinde einfach zu hoch. Im Monheimer Freibad waren maximal 140 Badegäste gleichzeitig erlaubt. Also zog es viele zur Abkühlung an die Badeseen. Wir haben uns in Monheim und an einigen Baggerseen in der Region umgehört.

Freibad Monheim: Nur knapp zwei Monate hatte das Freibad in Monheim dieses Jahr geöffnet. Gelohnt habe es sich trotzdem, so Richard Meyer, der Leiter des Bauamtes im Rathaus: „Die Leute haben sich darüber gefreut, dass sie irgendwo hingehen konnten zum Schwimmen.“ Die Badegäste hätten sich fast ausschließlich positiv verhalten. Es sei eher überraschend gewesen, wie locker alle auf die Hygienevorschriften reagiert hätten.

2000 Besucher weniger als im Vorjahr im Freibad Monheim

Knapp 6000 Besucher wurden im Monheimer Freibad gezählt. Zum Vergleich: 2019 waren es knapp 8000 Gäste. Der willkommene Badespaß habe für die Mitarbeiter im Freibad aber auch mehr Aufwand bedeutet. Das Kassenpersonal verstärkt, um Ein- und Ausgang klar zu trennen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren dürfte einiges auf der Einnahmenseite fehlen, so Meyer. Aktuell laufen jedoch noch die genauen Auswertungen. Seit Ende August hat das Monheimer Bad wieder geschlossen. Ab dem 3. Oktober öffnet voraussichtlich das Jurabad wieder.

Riedlinger Baggersee: „Es waren dieses Jahr definitiv mehr Menschen als sonst hier am Baggersee“, sagt Manuel Brandt von der Wasserwacht Donauwörth, die in Riedlingen regelmäßig ein wachsames Auge auf das Geschehen am und im See wirft. „An heißen Tagen waren es schätzungsweise 4000 bis 5000 Menschen.“ Bedenken müsse man bei diesen Zahlen aber auch, dass das Donauwörther Freibad dieses Jahr ja geschlossen hatte. Bis 2021 sollen die Sanierungsarbeiten dort abgeschlossen sein. Viele Stammbadegäste des Freibads seien nun auf den See ausgewichen, so Brandt, der übrigens hauptberuflich als Fachangestellter für Bädertechnik im Freibad in Donauwörth arbeitet.

Deutlich mehr Badegäste auch am Baggersee Hamlar

Baggersee Hamlar: Mehr Menschen als in den Vorjahren hat es heuer auch an den Baggersee Hamlar gezogen. „Definitiv waren mehr Leute als vergangenes Jahr da“, sagt Michael Haller, Vorsitzender der Wasserwacht der Ortsgruppe Asbach-Bäumenheim. „Ich schätze, dass 50 bis 70 Prozent mehr Leute am See waren als üblich“, fügt er hinzu. Die Wasserwacht habe in Hamlar vor allem beobachtet, dass die Badegäste die Abstandsregelungen am See nicht immer eingehalten haben. Obwohl viel los gewesen war, sei es doch entspannt abgelaufen, berichtet Haller.

Badesee Tapfheim: „Am See in Tapfheim war viel los. Natürlich auch wegen des Donauwörther Freibads. Aber auch sonstige Freizeitbeschäftigungen waren dieses Jahr schwieriger“, sagt Christoph Marx von der dortigen Wasserwacht. Einige Badegäste seien auch nach Tapfheim gekommen, weil ihnen zu viel am Riedlinger Baggersee los war, so Marx.

2700 ehrenamtliche Stunden bei der Kreiswasserwacht Nordschwaben

Insgesamt hat die Wasserwacht Nordschwaben dieses Jahr bislang rund 2700 ehrenamtliche Wachstunden in der Region, berichtet Michael Dinkelmeier, Pressesprecher Kreiswasserwacht Nordschwaben. Neben Problemen mit Abständen seien anfänglich auch vereinzelt größere Gruppen Jugendlicher aufgefallen, die gefeiert hätten – das gelte generell für die Schwimmplätze in der Region. Trotz einer erhöhten Zahl an Badegästen habe es aber keine großen Rettungseinsätze gegeben, so Dinkelmeier.

