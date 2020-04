vor 32 Min.

So sieht die neue Südfassade des Schulzentrums aus

Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats stimm

In Gelb- und Grautönen soll die Südfassade des Anbaus Ost des Rainer Schulzentrums gehalten sein, die zur Kraftwerkstraße hin ausgerichtet ist. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Rain stimmte jetzt dieser vom Planer vorgeschlagenen Optik zu. Ebenso sollen auf dem gelben Zwischenbau grafische Elemente angebracht werden, die eine turnende Gestalt zeigen.

Außerdem ging es um die Bushaltestellen

Diskutiert wurde im Ausschuss auch die Frage, wo künftig die Bushaltestellen des Schulzentrums liegen sollen. Bisher gibt es drei in der Kraftwerkstraße direkt an der Straße und zwei im Fasanenweg an der Westseite des Schulzentrums. Bei einem Ortstermin hatten Polizei und Schulverbandsvertreter auch die Möglichkeit diskutiert, stattdessen eventuell entlang der Donauwörther Straße Bushaltestellen zu schaffen. Diese Möglichkeit wurde allerdings als zu konfliktträchtig verworfen. Denn die Donauwörther Straße ist stark befahren und birgt insgesamt mehrere Gefahrenquellen. Der Hauptausschuss einigte sich letztlich dahingehend, die bewährte Lage der bisherigen Haltestellen zu belassen, aber zu prüfen, ob die Anzahl getauscht werden soll: Ob es also künftig drei Haltestellen im Fasanenweg geben soll und nur noch zwei in der Kraftwerkstraße.

