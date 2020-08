20.08.2020

So soll Donau-Ries fahrradfreundlich werden

Der Landkreis Donau-Ries will noch fahrradfreundlicher werden. Deshalb gab es nun ein Treffen mit der Fachkommission der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern. Dabei stand auch eine Radtour auf dem Programm, die von Donauwörth über die Brücke am Egelseebach (Bild) nach Genderkingen führte.

Bevor die Region Donau-Ries ganz offiziell eine Auszeichnung als „fahrradfreundlich“ erhalten kann, müssen viele Kriterien erfüllt werden. Das sind die geplanten Projekte.

Der Donau-Rieser Kreistag hat zum Thema Fahrradfreundlichkeit im vergangenen Jahr weitreichende Beschlüsse gefasst. Diese umfassen laut einer Pressemitteilung die Förderung des Radverkehrs im Landkreis, die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) und die Einstellung eines Radverkehrsbeauftragten. Um vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als „fahrradfreundlich“ ausgezeichnet zu werden, ist es erforderlich, einen umfangreichen Kriterienkatalog umzusetzen. Im Rahmen einer Vorbereisung wird zu Beginn des Verfahrens der Ausgangszustand ermittelt. Anschließend hat die Kommune dann bis zu vier Jahre Zeit, um bei einer Hauptbereisung die Umsetzung der im Kriterienkatalog geforderten Maßnahmen zu bestätigen.

Wer sitzt in der Fachkomission?

Nun fand der Vorbereitungstermin statt. Nach der Begrüßung durch Landrat Stefan Rößle im Sitzungssaal des Landratsamtes stellte sich dieser persönlich, gemeinsam mit dem Radverkehrsbeauftragten Alexander Wolfinger und den Kollegen der Verkehrsbehörde und dem Tiefbau, den Fragen der Fachkommission der AGFK. Diese, bestehend aus Geschäftsführerin Sarah Guttenberger, Baudirektor Johannes Ziegler vom Staatsministerium und Klaus Helgert, dem Beauftragten des ADFC Landesverbands, hatte sich bereits im Vorfeld mit der aktuellen Situation im Landkreis auseinandergesetzt.

Im Laufe des Vormittags seien wichtige Anforderungen des Kriterienkatalogs besprochen worden. So soll zum Beispiel in den kommenden vier Jahren der Radverkehrsanteil im Landkreis Donau-Ries spürbar angehoben werden. Dies soll über ein klares und stringentes Konzept für die Radverkehrsförderung erreicht werden. Dabei werden bereits vorhandene Wegführungen ergänzt und in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sinnvoll vernetzt. Ebenso sollen Möglichkeiten erarbeitet werden, die den Radverkehr und den ÖPNV besser aufeinander abstimmen. Künftig sollen dem interessierten Bürger auch im Internet verlässliche Auskünfte über Streckenführungen, Fahrbahnzustand und den Winterdienst an Radwegen im Bereich großer Arbeitgeber und Schulen zur Verfügung stehen.

Radtour von Donauwörth nach Genderkingen und Verbesserungen vorgeschlagen

Mit einer Radtour entlang der Kreisstraße von Donauwörth nach Genderkingen folgte der zweite Teil der Veranstaltung. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf die Gestaltung und Beschilderung der Radwege gelegt. Im Bereich der Abfahrt Richtung Hamlar und im Bereich des Flugplatzes wurden konkrete Verbesserungsvorschläge diskutiert und Anregungen gegeben.

Der erste Eindruck der Juroren fiel durchweg positiv aus, heißt es aus dem Landratsamt. Mit dem klaren Bekenntnis des Landkreises zur Fahrradfreundlichkeit und den bisher realisierten Projekten sei der Trend eindeutig erkennbar.

Bis zur Zertifizierung sei es trotzdem noch ein langer Weg. Es seien viele Interessen unter einen Hut zu bringen, denn der Platz, der dem Radverkehr zugestanden wird, fehle natürlich anderswo. Gegenseitige Rücksichtnahme müsse dabei oberstes Gebot sein.

Der Prozess könne nur mit der Einbindung und Unterstützung der Politik gelingen. Mit Beginn der Wahlperiode wurde daher unter anderem der Unterausschuss Mobilität gebildet. Diesem gehört auch Kreisrat Gottfried Hänsel an, der an der Vorbereisung einschließlich der Radtour teilnahm. AGFK-Geschäftsführerin Guttenberger kam zu einem eindeutigen Schluss: „Wir empfehlen der AGFK guten Gewissens die Aufnahme des Landkreises Donau-Ries in die Arbeitsgemeinschaft.“ (pm)

