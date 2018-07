vor 38 Min.

So soll Hoppingen schöner werden

Arbeitskreise und Büros präsentieren ihre Vorschläge. Wann es losgehen könnte

Die Pläne für die Dorferneuerung Hoppingen werden konkreter. Nachdem der Stadtrat Harburg 2016 das Projekt beschlossen und Bürgermeister Wolfgang Kilian im Vorjahr einen Vertrag mit dem Amt für Ländliche Entwicklung geschlossen hatte, wurden Arbeitskreise mit verschiedenen Themenschwerpunkten gebildet, in denen sich zahlreiche Bürger – allen voran Stadtrat Walter Beck – engagierten.

Ziele waren die Verbesserung der Verkehrssicherheit, Gestaltung und Aufenthaltsqualität in der Hauptstraße, die verbesserte Zugängigkeit und Erlebbarkeit der Wörnitzaue sowie die Aufwertung des Dorfplatzes und der Grünflächen. Außerdem sollten der Ortsrand attraktiver gestaltet und Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt erhalten und geschaffen werden. Bei der Abschlussveranstaltung zur Vorbereitungsplanung wurden sowohl Schlüsselmaßnahmen (mit hoher Priorität) als auch weitere Vorhaben vorgestellt, die nun dem Amt für Ländliche Entwicklung zur Genehmigung vorgelegt werden.

Mit dem Förderbescheid kann laut Behördenvertreterin Julia Geiger 2019 gerechnet werden. Erste Maßnahmen können voraussichtlich 2021 ausgeführt werden. Zu den Schlüsselmaßnahmen, die von Susanne Moser-Knoll und Stephanie Fuß von beiden betreuenden Büros vorgestellt wurden, gehören die Neugestaltung des Dorfplatzes mit einem Wasserelement und Bäumen. Eine Überdachung im Bereich der Zufahrt vor dem Feuerwehrhaus und die Verlagerung von Stellplätzen sollen die Attraktivität steigern.

Die Hauptstraße erfahre durch einen breiten Gehweg, mit Bäumen und einem Verschwenken der Straße sowie einem Baumtor im Bereich des Containerplatzes eine Aufwertung. Mit Fahrbahnteilern könnten die Ortseingänge sicherer gemacht werden. Außerdem sei eine bessere Wegeverbindung vom Bahnhof zum Siedlungsweg angedacht.

Bei der Wörnitzaue können sich Arbeitskreise und Büros einen Badeplatz an der Westseite mit Flachuferbereich, einer Grillstelle, Liegeflächen, Bootsanlegestelle und Sitzmöglichkeiten sowie an der Ostseite eine Badestelle für Schwimmer und einen Eislaufplatz vorstellen. Der Wörnitzsteg soll erhalten bleiben, die Zugangsmöglichkeiten verbessert werden. Ein für Spiel- und Bolzplatz im Bereich des Sportplatzes und Infotafeln mit Blickbezug zum Rollenberg wären wünschenswert. Die Flurstraße soll einen neuen Belag mit Pflasterung in Teilbereichen, Grünflächen, Baumpflanzungen, einen Mehrzweckstreifen und einen Gehweg an der Ostseite erhalten.

Große Zustimmung habe die Aufwertung des Bächles erhalten mit Sitzmöglichkeiten, naturnaher Ufergestaltung und einer Fußweganbindung entlang der Hauptstraße. Neben den Schlüsselmaßnahmen wurden weitere Projekte vorgeschlagen, wie eine neue Fußwegeverbindung Spitzengasse zum Baugebiet, ein Bereich für gemeinschaftliche Aktivitäten, Neuanlage und Markierung der Stellplätze am Bahnhaltepunkt, Sitzbänke im Friedhof, ein Rundweg Hauptstraße - Bächle - Feldweg - Wörnitz - Dorf oder die Ergänzung und Verjüngung der Streuobstbestände.

Bürgermeister Kilian zeigte sich erfreut über das Engagement der Bürger. Er ist laut Pressemitteilung zuversichtlich, dass die Aufenthalts- und Wohnqualität in Hoppingen – nicht nur für die Einwohner – aufgewertet werde. (dz)

