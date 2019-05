So stark präsentiert sich der TSV Rain in Pullach

Plus Der TSV Rain erobert durch den 1:0-Sieg beim SV Pullach den zweiten Tabellenrang. Maximilian Käser gelingt dabei das Tor des Tages. Doch es gibt auch einen Kritikpunkt.

Mit dem 1:0-Sieg über den SV Pullach hat der TSV Rain mit dem Gegner die Plätze in der Tabelle getauscht und ist nun zweiter der Bayernliga Süd. Der Erfolg der Tillystädter am Feiertag war klar verdient, ließen sie doch während des ganzen Spiels keine einzige klare Chance für die Gastgeber zu. „Pullach hatte nur durch Standards Möglichkeiten, ansonsten waren wir total überlegen“, resümierte der sehr zufriedene Rainer Trainer Daniel Schneider nach dem Spiel.

Michael Knötzinger muss wegen Leistenproblemen vom Feld

Er hatte nahezu dieselbe Startformation, wie in den vergangenen beiden Partien auf den Platz geschickt. Nur Andreas Götz kam nach Ablauf seiner Sperre zurück in die Rainer Startelf. Marco Zupur, der zuletzt von Beginn an gespielt hatte, musste zunächst wieder auf der Bank platznehmen. Er kam in der zweiten Hälfte für Michael Knötzinger, der wegen Leistenproblemen ausgewechselt werden musste.

Von Beginn an entwickelte sich ein gutes Spiel, es ging hin und her. Es fehlten allein die Tore. Die Gäste agierten zum Teil im Abschluss zu ungenau, wenngleich sie einen konzentrierten Eindruck vermittelte. So hatten die Rainer auch die besseren Torchancen. In der 4. Minute zielte Co-Spielertrainer Johannes Müller knapp über das Kreuzeck des Heimtores. Acht Minuten später probierte er es noch einmal, doch Torwart Marjan Krasnic wehrte das Leder zur Ecke ab. Diese führte dann wieder zu einer brenzligen Situation für Pullach, doch Maximilian Käser schoss knapp am Tor vorbei.

Rain war die aktivere Mannschaft, während Pullach sich keine wirklich guten Möglichkeiten erspielen konnte. Nach 36 Minuten flankte Johannes Müller ins Zentrum zu Käser, doch dieser brachte den Ball nicht unter Kontrolle. Kurz vor der Pause hatte Käser eine Chance per Kopf nach einer Flanke von Götz, doch wiederum blieb der Torerfolg aus. So ging es 0:0 in die Halbzeitunterbrechung.

TSV Rain lässt hundertprozentige Chancen liegen

Die zweite Spielhälfte hatten erneut die Rainer im Griff, zwar war das Tempo generell nicht mehr so hoch wie in den ersten 45 Minuten, doch die Gäste zeigten erneut eine sehr gute Defensivarbeit und ließen keine klare Torchance für Pullach zu. In der 51. Minute lief Käser allein auf Torhüter Krasnic zu, scheiterte jedoch an diesem. Besser machte er es in der 74. Minute, als er nach einer Flanke von Stefan Müller auf der rechten Seite zur Führung einköpfte. Weitere gute Möglichkeiten vergab Marco Zupur wenig später: Zweimal scheiterte er an Torwart Krasnic, dann konnte er nach einer Flanke von Blerand Kurtishaj den Ball wieder nicht im Tor unterbringen.

Alles in allem war Trainer Schneider aber sehr zufrieden mit seinem Team. Nur in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte habe seine Elf etwas Probleme gehabt, die Räume zuzumachen, sagte er. Kritik übte er erneut an der Chancenverwertung: „Nach dem Tor versieben wir drei Hundertprozentige, da müssen wir ein bisschen cleverer sein.“ Trotz dem zweiten Platz und nur drei verbleibenden Partien wollte Schneider noch nicht an die mögliche Aufstiegsrelegation denken: „Wir konzentrieren uns jetzt erst mal auf unseren nächsten Gegner Ismaning.“ (sut mit rui)

SV Pullach Krasnic, Brändle (ab 86. van Boyen), Heinzlmeier, Dotzler, Benede Aquayo, Ollert (ab 65. Braun), Jobst, Bauer (ab 79. Tomicic), Koudossou, Hutterer, Zander

TSV Rain Maschke – Bobinger, Triebel, Bauer, Götz – Bär, Knötzinger (ab 46. Zupur), Schröder, S. Müller – J. Müller (ab 82. Cosic), Käser (ab 77. Kurtishaj)

Tor 0:1 Maximilian Käser (74.) Gelbe Karten Alexander Benede Aquayo, Daniel Brändle – David Bauer Zuschauer 285