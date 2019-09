vor 6 Min.

So war das mit der Gehsteigdemo

Die Donauwörther Fridays-for-Future-Kundgebung warf im Nachhinein Fragen auf. Wieso wurde die Reichstraße nicht für die Veranstaltung gesperrt? Und was ist zukünftig geplant?

Von Michael Heidecker

100 Teilnehmer waren erwartet worden, 350 kamen tatsächlich: Die erste Donauwörther Fridays-for-Future-Demonstration war laut Veranstalter Michel Henke ein voller Erfolg. Der 18-Jährige wirkt hochzufrieden: „Ich war sehr überrascht, wie viele Leute dann wirklich dabei waren. Es gab auch sehr, sehr viele Rückmeldungen. Viele fanden es gut, dass die Demo in Donauwörth, also direkt vor Ort und nicht weit weg, stattgefunden hat.“ Außerdem habe die vergleichsweise späte Uhrzeit – 15 Uhr – eine Rolle gespielt. Viele Erwachsene hatten deshalb die Möglichkeit teilzunehmen. Auch die Auflagen der Stadt Donauwörth seien erfüllt worden, so Henke. Hierzu gehörten zum Beispiel, sich an die festgelegte Route zu halten, Orte anzumelden, an denen Kundgebungen stattfinden sollten und keinen Müll zu hinterlassen. „Letzteres war aber bei uns jetzt wirklich kein Problem, wir sind schließlich eine Umweltbewegung“, sagt Henke.

Eine andere Auflage allerdings sorgte während und nach der Demonstration bei manchen Teilnehmern für Unmut. Die Stadt hatte nämlich bestimmt, dass sich der Demonstrationszug auf dem Gehweg und nicht auf der Straße bewegen sollte.

Das Landratsamt beurteilt diese Vorgabe als korrekt. Pressesprecherin Gabriele Hoidn teilt auf Anfrage mit: „Im Vorfeld der Demo wurden Sicherheitsauflagen festgelegt, die sowohl die Veranstaltungsteilnehmer als auch die Verkehrsteilnehmer, Zuschauer und Anlieger gleichermaßen schützen sollen.“ Die Organisatoren waren ja von deutlich weniger Anwesenden ausgegangen, sodass der Gehweg als Laufstrecke eigentlich genügt hätte. Als sich abzeichnete, dass mehr Menschen als erwartet kommen würden, habe die Polizei mit den Veranstaltern einen Konsens erreicht, so Hoidn. Der sah so aus, dass die Demonstranten in der Reichsstraße die eine Fahrbahnhälfte benutzen durften. Der reguläre Freitagsbetrieb in der Innenstadt lief dadurch weitgehend ungestört ab.

Genau daran aber nahmen manche Mitwirkenden Anstoß. Nach deren Verständnis bekommt eine Demonstration eben genau durch diesen Störeffekt die gewünschte Aufmerksamkeit. Und ein Leserbriefschreiber zweifelte sogar an, ob sich die ursprüngliche Gehsteigauflage überhaupt im Rahmen des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit bewege.

Ganz so drastisch sieht es Michel Henke nicht. „Ich bin froh darüber, dass wir so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir sind bekannter geworden und wir nutzen den Zulauf, um weiterzumachen.“ Und auch die Zuständigen im Landratsamt blicken bereits in die Zukunft: „Um die Verantwortlichen für künftige Demonstrationen zu sensibilisieren, laden wir sie nochmals zum Gespräch ins Landratsamt ein.“

Es spricht also alles dafür, dass bald wieder eine Fridays-for-Future-Veranstaltung in der Großen Kreisstadt stattfinden wird. Henke sieht hierfür Anlass genug, vor allem angesichts des Klimapakets der Bundesregierung. „Das ist zwar ein Ansatz, reicht aber vorne und hinten nicht, um das Pariser Abkommen zu erreichen“, sagt der Klimaaktivist.

Außerdem hofft er darauf, die Teilnehmerzahl bei kommenden Protestzügen in Donauwörth halten oder sogar vergrößern zu können. Ob die Demonstranten dann auf der Straße laufen dürfen, bleibt abzuwarten.

Themen folgen