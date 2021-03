18:00 Uhr

So will die Vhs Donauwörth die neue Herausforderung meistern

Als die Volkshochschule Donauwörth ihr Sommerprogramm plante, war die Corona-Inzidenz sehr niedrig. Nun sieht die Lage anders aus. Das hat Folgen.

Mit Optimismus startet die Volkshochschule Donauwörth mit ihren sieben Außenstellen in den Bildungssommer. „Es war uns ein großes Anliegen, unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein kreatives Programm trotz Corona anzubieten sowie eigens ein reduziertes Printprogramm aufzulegen. Geplant und veranlasst hatten wir unser Programm bei einer Inzidenz von 17, nun haben uns die Zahlen leider wieder eingeholt“, bedauert der Vorsitzende Paul Soldner in einer Pressemitteilung. „Leider sind derzeit keine Bewegungskurse möglich, auch sind die Turnhallen geschlossen.“

Kurse an der Yogaschule und diverse andere Bewegungskurse werden deshalb online übertragen. Verschiedene Kursangebote finden bis August auch im Freien statt, sodass man die Möglichkeit hat, doch noch die unterschiedlichsten Programmangebote wahrzunehmen. Direkt im Freien finden die archäologischen Wanderungen und Mountainbiketouren mit Historikerin und Geschäftsführerin Gudrun Reißer Ende April und Mai statt, die jederzeit auf einen anderen Termin verschoben werden können. „Die Strecken sind bereits erkundet und die Begleitunterlagen vorbereitet“, freut sich Reißer.

Volkshochschule Donauwörth: Wechsel sind möglich

Auch sind die Termine für die schon einmal verschobenen Vorträge zu den Napoleonischen Kriegen im Printprogramm angegeben, dennoch können sie unproblematisch verschoben werden. Die Anmeldungen werden für den neuen Termin einfach übernommen und die Teilnehmer alle zuverlässig informiert, sodass die Gäste möglichst wenig Arbeit haben und kurzfristig per Mail und Telefon verständigt werden.

Für die Yogaschule bietet sich die Möglichkeit, jederzeit von Online- in den Hybrid- sowie in den Präsenzmodus zu wechseln. Auch das Sprachkursangebot variiert zwischen Präsenz- und Onlinemodus. Wichtig sei es laut den Verantwortlichen, regelmäßig auf die Facebook-Seite und auf die Website zu schauen. Dort stehen regelmäßig neue Nachrichten, Vorträge und interessante Clips, sowohl auf Youtube abzurufen oder direkt über einen Link.

So kann man sich für die Vhs-Kurse einschreiben

„Natürlich freuen wir uns auf jeden Kurs und auf jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer vis a vis“, erklären die Außenstellenleiterinnen und Außenstellenleiter, die sich für ein attraktives Programm mächtig ins Zeug gelegt haben, „gerade um das soziale Miteinander und die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, welche viele Menschen jeden Alters so sehr vermissen“. Nicht nur Kurse zur beruflichen Bildung und Integrationskurse ermöglicht die Vhs sofort, wenn das grüne Licht von der bayerischen Staatsregierung und dem Landkreis Donau-Ries erfolgt.

„Wir wollen ein Zeichen setzen, um unseren Damen und Herren Teilnehmer und Dozenten zuzurufen: Wir freuen uns auf Sie und wir haben Sie sehr vermisst. Wir starten mit Ihnen kreativ und mit viel Optimismus in den Sommer, egal was kommt“, so Reißer. Einschreiben kann man sich während der Geschäftszeiten der Vhs, telefonisch unter der Nummer 0906/8070 oder im Internet unter www.vhs-don.de.

