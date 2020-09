15:30 Uhr

So will ein Donauwörther der corona-geplagten Veranstaltungsbranche helfen

Plus Corona hat auch die Eventbranche mit voller Wucht getroffen. Michael Öhlhorn hat einen Risikorechner entwickelt, der das Wiederhochfahren vereinfachen soll.

Von Manuel Wenzel

Eigentlich hätte am Samstag Münchens Oberbürgermeister, der gebürtige Rainer Dieter Reiter, pünktlich um 12 Uhr im Schottenhamel-Zelt den symbolischen Startschuss für das Oktoberfest geben sollen. Zuletzt pilgerten stets rund sechs Millionen Menschen auf die Theresienwiese in der Landeshauptstadt, um zu trinken, essen, singen, zu tanzen und zu feiern – die Wiesn ist eben das größte Volksfest der Welt. Eigentlich. Doch wegen der Corona-Pandemie musste auch diese Veranstaltung abgesagt werden, die neben einer zweiwöchigen Party freilich auch ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor ist. Deshalb blickt heute auch Michael Öhlhorn wehmütig nach München. Denn für den Donauwörther war die Wiesn in den vergangenen Jahren eine wichtige Einnahmequelle. Der 39-Jährige ist in der Veranstaltungsbranche tätig – wie viele seiner Kollegen stellt ihn das Virus vor große Schwierigkeiten.

In den Jahren 2017 bis 2019 war Öhlhorns Firma Vabeg Eventsafety für das Bauzauntorkonzept auf dem und rund um das Oktoberfestgelände verantwortlich. Auch heuer wäre das Donauwörther Unternehmen zum Zuge gekommen. „Neben dem Prestige ist das natürlich ein großer Auftrag. Die Vabeg hat aber mehrere Geschäftsfelder. Das Problem ist allerdings, dass fast alle weggefallen sind“, berichtet Öhlhorn, der 2003 bei der IHK seinen Meister in Veranstaltungstechnik gemacht hat und mittlerweile auf das Thema Sicherheit spezialisiert ist.

Im Raum Donauwörth hängen viele Arbeitsplätze an der Eventbranche

Er schätzt, dass alleine im Raum Donauwörth bis zu 500 Personen mit der Veranstaltungsbranche zu tun haben. „Bei vielen denkt man das auf den ersten Blick gar nicht. Aber neben Künstlern, Schaustellern, Technikern, Messebauern und Securitys hängen zum Beispiel auch Gastronomie und Caterer, Taxifahrer, Reinigungskräfte oder Beherbergungsbetriebe viel an Events.“

Wie viele Menschen in der Region tatsächlich von der Krise im Veranstaltungsgeschäft betroffen sind, lässt sich kaum beziffern. Die Branche wird in der Statistik der Arbeitsagentur nicht separat aufgeführt, „sondern wird durch die Vielzahl von Berufen in diesem Bereich in verschiedenen Wirtschaftsklassen wie zum Beispiel Kunst und Unterhaltung, wirtschaftliche Dienstleistungen oder Gastgewerbe erfasst“, wie von der Agentur für Arbeit in Donauwörth zu erfahren ist. Daher können für diese Branche keine differenzierten Angaben zu Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit erteilt werden.

Arbeitsagentur sieht „große Planungsunsicherheit“

Allgemein lasse sich zur Veranstaltungsbranche jedoch sagen, dass diese durch die Corona-Krise sehr stark betroffen ist. Werner Möritz, Geschäftsführer operativ bei der Agentur für Arbeit in Donauwörth: „Es herrscht nach wie vor große Planungsunsicherheit für die Zukunft. Für den Herbst, traditionell eine veranstaltungsstarke Jahreszeit, sind doch bereits viele Absagen und Verschiebungen zu verzeichnen.“ Daraus ergebe sich dann für die Unternehmen die Fragestellung, wie lange man in der Kurzarbeit verbleibt und damit das Personal hält oder ob man die Anpassung der Mitarbeiterzahl mit der Freisetzung von Arbeitnehmern vorzieht. Zudem seien auch Firmenschließungen oder Insolvenzen nicht mehr auszuschließen, so Möritz.

Auch Michael Öhlhorn weiß von einigen Kollegen und Firmen, „die schon weg sind und wohl nicht mehr zurückkommen“. „Die ganze Branche steht weiter mit dem Rücken zur Wand.“ Es habe zwar in Berlin kürzlich eine Großdemo gegeben, an der unter anderem Herbert Grönemeyer teilnahm. Auch im Landkreis wurde bereits Ende Juni mit einer Lichtaktion auf die Not aufmerksam gemacht, doch so recht gehört fühle man sich in der Branche nicht, meint Öhlhorn. Seine Firma lebe aktuell von Bauzauntoren auf Baustellen, auch auf dem „kleinen Plärrer“ in Augsburg sei man vertreten. Und dann hat sich noch, coronabedingt, ein neues Feld aufgetan: Vabeg gibt in Zusammenarbeit mit dem TÜV Saarland Infektionsschutzseminare, die derzeit gut nachgefragt würden.

Der Risikorechner soll größere Veranstaltungen wieder leichter ermöglichen

Wann es aber wieder die klassischen Großveranstaltungen mit tausenden Besuchern – seien es Feste, Messen oder Konzerte – gibt, steht in den Sternen. Bis Ende des Jahres hat die Politik derartige Events verboten. Obwohl dadurch massiv Einnahmen wegbrechen, will Michael Öhlhorn nicht den Staat voll in die Pflicht nehmen, um die finanziellen Ausfälle abzufedern. „Dafür bin ich nicht der Typ. Ich schaue eher, ob und wie man Lösungen schaffen kann, damit das Ganze schneller wieder in die Gänge kommt.“

Ein Modul hierzu ist der Risikorechner „Vabeg waVe“, den sein Unternehmen gemeinsam mit Virologen und anderen Fachleuten entwickelt hat. Dabei steht die Frage im Fokus, mit welchen Maßnahmen man bei Veranstaltungen unterschiedlicher Größenordnungen die Gefahr minimieren kann, dass sich Viren nicht ausbreiten. Das Programm kann im Internet kostenlos auf infektionsschutzkonzept.de genutzt werden, erklärt Öhlhorn: „Etwas Vergleichbares gibt es aktuell in Deutschland nicht. Jedes Event lässt sich damit individuell bewerten, was das Wiederhochfahren beziehungsweise die Genehmigungen vereinfachen würde.“

Michael Öhlhorn wünscht sich mehr Vertrauen von Politik und Behörden

Kritiker würden zwar die Ansicht vertreten, solche Events seien Luxus und nicht zwingend notwendig. Dem aber widerspricht Michael Öhlhorn. „Es ist wie damals im Alten Rom: Die Leute brauchen Brot und Spiele.“ Damit meint er, dass für viele Menschen ein Ausgleich neben dem Alltag im Job und Zuhause sehr wohl wichtig sei. Und die professionelle Veranstaltungsbranche habe seiner Ansicht nach Möglichkeiten – auch in Corona-Zeiten. „Mit ordentlicher Planung und Sorgfalt ist es möglich, die Ausbreitung des Virus auch bei größeren Menschenansammlungen zu minimieren. Hier würden wir uns einfach mehr Vertrauen von der Politik und den Behörden wünschen“, so Öhlhorn.

