15.05.2019

So wird Jazz zum „rainsten“ Vergnügen

Wawau Adler und seine Kollegen setzen die Reihe „Jazz in Rain-Kultur“ in der Tillystadt großartig fort

Von Elke Böcker

Einen wahren Lichtblick an einem grau verhangenen Muttertag bescherte die Wawau Adler-Group ihren begeisterten Gästen im Saal des Kurfürstlichen Schlosses von Rain. Mit beeindruckender Virtuosität und schier unerschöpflicher Fantasie entführten die drei Musiker ins spannende Reich des Gypsy-Jazz und sorgten buchstäblich für „Jazz in Rain-Kultur“.

Der eigenen reichen Tradition verpflichtet, interpretierten sie nicht nur Balladen von Django Reinhardt voller Empathie und Sensibilität. Melancholie und Vitalität zugleich ließen sich unmittelbar verspüren. Auch der schon von Django adaptierte Norwegische Tanz von Edvard Grieg, der irrwitzig schnelle Jazz-Standard „Cherokee“ von Ray Noble und ein Ohrwurm wie „Sunny“ – vor allem bekannt durch Boney M. – bereicherten das umfassende Repertoire.

Ein Konzert darf niemals „fad“ sein, erklärte Wawau Adler, der jedem Titel auf seiner Gitarre einen ganz eigenen, unverwechselbaren Sound zu geben vermag. Da dürfen dann auch mal ein paar Töne „Bonanza“ dabei sein – zum sichtlichen Vergnügen der Zuhörer.

Unterstützt und begleitet wurde Adler von Joel Locher am Bass, mit dem der Weltklasse-Gitarrist schon seit 19 Jahren erfolgreich zusammenspielt. Er bereicherte die Matinee mit ausdrucksstarken, facettenreichen Soli von nachgerade lyrischer Tiefe. Als Dritter im Bunde vervollständigte Benji Winterstein an der Rhythmusgitarre die Band. Kurzfristig für den verhinderten Mogeli Geisler eingesprungen sorgte der französische Manouche-Gitarrist für einen immer stimmigen und exakten Grundsound, einen verlässlichen Klangraum für all die herrlich verrückten Ideen des Bandleaders.

Im gekonnten Zusammenspiel der drei Musiker bewies Adler sein sicheres Gespür für musikalische Stimmungen und Kombinationen, sorgte immer wieder für eigenwillige Abwechslung. So tauschte er mit dem sichtlich überraschten Winterstein mal kurz die Gitarre, um seine eindrucksvollen Soli eine Weile auf dessen Instrument zu spielen. Langeweile konnte da nicht aufkommen.

Trotz reichlicher Zugaben – insgesamt dauerte die Matinee rund zweieinhalb Stunden – endete das Konzert bedauerlicherweise doch irgendwann. Wer noch nicht genug hat, kann am kommenden Freitag, 17. Mai, 20.30 Uhr, in den Neuburger Birdland-Jazzclub kommen. Dort gibt es den Ausnahmemusiker Wawau Adler gemeinsam mit Marian Petrescu am Piano und Guido May am Schlagzeug zu erleben. Auch Joel Locher wird dabei sein.

