15:20 Uhr

Söder kommt doch nicht nach Donauwörth

Ministerpräsidenten Markus Söder muss seinen Besuch in Donauwörth absagen.

Der Ministerpräsident muss seinen Besuch absagen. Carolina Trautner vertritt ihn am 2. März im Ried.

Die CSU-Landesleitung in München hat den Besuch des Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Markus Söder in Donauwörth „aufgrund einer wichtigen kurzfristigen Terminverpflichtung des Ministerpräsidenten“ abgesagt. Söder wollte im Zuge des CSU-Kommunalwahlkampfes in die Große Kreisstadt kommen.

Als Vertretung werde, so eine Mitteilung der CSU Donauwörth, am Montag, 2. März, Carolina Trautner die Stadt besuchen.

Die Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales soll ab 13.30 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr) im Bistro der Kolpingakademie zum Thema „Hinschauen, zuhören, kümmern – Sozialpolitik für die Menschen in Bayern“ sprechen. Zudem ist eine Diskussion geplant. Die Anmeldungen für die ursprünglich geplante Söder-Veranstaltung gelten weiter, wie CSU-Ortsvorsitzender Stefan Loh mitteilt. (pm)

Lesen Sie hierzu: Markus Söder kommt nach Donauwörth

Themen folgen