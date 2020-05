vor 34 Min.

Solaranlage defekt: Großaufgebot der Feuerwehr rückt an

In der Eichenstraße in Harburg steigt Rauch auf. 30 Kräfte der Feuerwehren Harburg und Donauwörth rücken aus. Doch am Ende beträgt der Schaden nur 20 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte am Samstag gegen 14.45 Uhr eine Anwohnerin in Harburg in der Kantstraße, dass an der Solaranlage am Haus ihrer Schwiegertochter Rauch aufsteigt. Daraufhin rückten die Wehren aus Harburg und Donauwörth mit etwa 30 Mann und einer Drehleiter in der Eichenstraße an.

Es wurde festgestellt, dass ein defektes Ventil an der Solaranlage für die Rauchentwicklung verantwortlich war. „Zu einem Brand ist es Gott sei Dank nicht gekommen“, heißt es von den Gesetzeshütern. Der Sachschaden wurde auf lediglich 20 Euro geschätzt. (dz)

