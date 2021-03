vor 36 Min.

Solarpark in Holzheim nimmt weitere Hürde

Plus Bei Holzheim im südlichen Donau-Ries-Kreis soll ein Solarpark entstehen. Das Projekt kommt weiter voran.

Der Gemeinderat Holzheim hat der Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen „Solarpark Holzheim“ unlängst einstimmig zugestimmt. Damit nahm die Firma Active Energy Systems aus Ellzee und Weilheim eine weitere Hürde bei ihrem Vorhaben, einen Solarpark errichten. Die Photovoltaik-Anlagen sollen demnach am westlichen Rand Holzheims unmittelbar an der Staatsstraße in Richtung Gut Sulz auf zwei gegenüberliegenden Grundstücken aufgestellt werden. Das Plangebiet beträgt rund drei Hektar.

Bislang waren in Holzheim keine größeren Bedenken zu vernehmen

Derzeit lägen die Unterlagen dafür öffentlich aus, erklärt Bürgermeister Josef Schmidberger. Verbindlich könne er zwar noch nicht sagen, dass der Weg für den Solarpark geebnet sei, allerdings sei die Planung des Vorhabens bisher entspannt verlaufen: „Jeder Beschluss des Gemeinderats war bei diesem Thema einstimmig, und auch aus der Bevölkerung waren keine größeren Bedenken zu vernehmen. Es gab lediglich Nachfragen, bei denen sich Bürger aber eher genauer über den Ablauf des Baus informieren wollten.“

Bei der Nachfrage, wann der Bau denn umgesetzt werden könne, hält sich Schmidberger noch etwas zurück: „Es ist schwierig, das genau zu datieren. Wenn alles normal läuft, etwa beim Bauleitverfahren und der zweiten Auslegung im Herbst, könnte ich mir eine Umsetzung am Anfang des kommenden Jahres vorstellen.“ (fka)

