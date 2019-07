00:34 Uhr

Solide Lage beim VSC

Beim größten Donauwörther Sportverein sind die Mitglieder auf knapp 1500 gestiegen. Sanierung Kegelbahn läuft

In den VSC-Stauferstuben hat die Jahreshauptversammlung des größten Donauwörther Sportvereins stattgefunden. VSC- Vorsitzender Rüdiger Schwarz freute sich über einen gut gefüllten Saal in den Stauferstuben.

Er stellte diesmal die Reduzierung von Unfällen in den Schwerpunkt seines Berichtes. Zwar zähle die Sicherheit zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen, doch auch beim VSC bleiben Sportunfälle nicht aus. Aus diesem Grunde würden alle Trainer kontinuierlich geschult, um mit entsprechenden Präventionsmaßnahmen, soweit möglich, gegenzusteuern. Allerdings, so Schwarz, steige mit höherklassigem Sport leider auch das Verletzungsrisiko. Der Vorsitzende belegte dies anhand der aktuellen Sportunfallstatistik gerade in den Sportarten Handball und Volleyball.

Zählte man 2018 beim VSC 1446 Mitglieder, so sind es aktuell 1492, die sich in 307 Schüler, 243 Jugendliche und 942 Erwachsene aufgliedern. Die zahlenmäßig größten Abteilungen mit weit über 200 Mitgliedern sind Handball und Volleyball. Mit Stolz berichtete Schwarz von 49 lizenzierten Übungsleitern, verteilt auf alle Abteilungen des Vereins, die im Jahre 2018 insgesamt 5700 Stunden ehrenamtlich Sportler trainierten. Dazu kommen noch 28 Trainer mit sogenannten „freien Mitarbeiterverträgen“, deren Stunden erstmals 2019 erfasst werden. Ein großer Teil davon wurde hier im Kinder- und Jugendbereich geleistet. Der Vorsitzende betonte dabei deutlich, dass ohne Trainer, beziehungsweise Übungsleiter es keinen Freizeitsport und schon gar keinen Leistungssport gäbe. Sie seien die Basis für eine gute Entwicklung aller Vereine.

Schatzmeisterin Petra Schwarz berichtete von einem zufriedenstellenden Geschäftsjahr 2018, das mit schwarzen Zahlen abgeschlossen wurde. Dabei flossen nahezu 145000 Euro in den laufenden Sportbetrieb ein. Für die Kassenprüfer lobte Karl Stix die Kassenführung der Geschäftsführung sowie aller Abteilungskassiere und bestätigten der Vereinsführung eine äußerst umsichtige und sparsame Haushaltsführung. Die anwesenden Mitglieder entlasteten Kassier und Vorstandschaft.

Die Renovierung der Kegelbahn, die aufgrund eines Wasserschadens nahezu komplett zerstört worden ist, konnte endlich in Angriff genommen werden. Schwarz verhandelte fast ein Jahr mit der Versicherung und stellte nun zufrieden fest, dass ein Großteil der Kosten übernommen wird, die sich auf knapp 50000 Euro belaufen werden. Erste Sponsoren haben bereits mit finanzieller Unterstützung auf die „Hilfebriefe“ reagiert.

Die sparsame Vereinsführung spiegelt sich auch im Haushalt 2019 wider, der ohne Gegenstimme angenommen wurde. Dank gestiegener Einnahmen, unter anderem durch höhere Mitgliederzahlen, entwickelt sich die finanzielle Lage äußerst positiv. Aktuell gehe man davon aus, dass der VSC spätestens 2026 seine Bankschulden, resultierend aus dem Bau des Vereinsheims, getilgt habe.

Zum Abschluss der Versammlung standen die Ehrungen auf der Tagesordnung, die von der Vorsitzenden des Ehrenausschusses Julia Stolte durchgeführt wurden. Geehrt wurden 13 Mitglieder für 25 Jahre, sechs Mitglieder für 40 Jahre, vier Mitglieder für 50 Jahre sowie zwei Mitglieder für 60 Jahre im VSC. (pm)

