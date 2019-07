vor 43 Min.

Sommerferien: Der Leseclub startet

Aktion mit tollen Preisen

Die Stadtbibliothek Donauwörth ist eine von 188 Bibliotheken in Bayern, die am Sommerferien-Leseclub teilnimmt. Alle Grundschulkinder der Jahrgangsstufen eins bis vier können mitmachen: Für jedes in den Sommerferien gelesene Buch gibt es einen Stempel in der Club-Karte. Wer mindestens drei Bücher liest, bekommt von der Bibliothek eine Urkunde, und schon ab dem ersten gelesenen Buch nimmt man an einer Verlosung teil. Wer sich also jetzt anmeldet, auf den warten nicht nur brandaktuelles, spannendes Lesefutter, sondern auch attraktive Preise: Hauptgewinn ist eine Familien-Eintrittskarte in den Dinosaurierpark in Eichstätt. Anmelden kann man sich ab sofort in der Donauwörther Stadtbibliothek, bitte in Begleitung eines Elternteils. Die Aktion läuft über die gesamten Sommerferien hindurch vom 22. Juli bis 19. September.

Möglich wurde der Erwerb der exklusiv für die Mitglieder des Sommerferien-Leseclubs ausgewählten Bücher durch eine Spende von 800 Euro durch das Ingenieurbüro Kandler in Donauwörth. Martina Dietrich, Auszubildende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste betreut das Projekt und stellte die Buchauswahl zusammen.

Ob Abenteuer, Fantasy, Grusel- oder Detektivgeschichten: Für jeden Lesegeschmack ist was dabei. Die Bücher sind mit Aufklebern gekennzeichnet, die nur die Leseclub-Teilnehmer zur Ausleihe berechtigt. Die Buchauswahl steht in der Jugendabteilung der Stadtbibliothek zur Ansicht bereit. Ab 22. Juli kann dann ausgeliehen und gelesen werden. (dz)

Weitere Informationen gibt es unter www.oebib.de/index.php?id=1719. Oder bei der Stadtbibliothek Donauwörth (Reichsstrasse 32, Donauwörth, Telefon 0906/23320. E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de). Die Öffnungszeiten sind: Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 18.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, sowie jeden ersten Samstag von 9 bis 13 Uhr.

