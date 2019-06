00:34 Uhr

Sommerfestival auf der Harburg

Vom 12. bis 14. Juli verwandelt die Panflötistin Daniela de Santos den Schlosshof in eine Open-Air-Konzerthalle. Das Programm bietet viel Musik von Bach bis zu den Beatles

Auf Schloss Harburg läuft der Countdown für das erste dreitägige Sommerfestival. Organisatorin Daniela de Santos – auch bekannt als die „Königin der Panflöte“ – verspricht: „Wenn das Wetter passt, wird es einmalig ...“ Von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, gibt es im baulich extra dafür vorbereiteten Innenhof drei Konzerte und ein kulinarisches Rahmenprogramm. Musikalisch erwartet das Publikum eine stilübergreifende Mischung aus klassischen, poppigen und rockigen Kompositionen.

Auf den Bühnen stehen neben Daniela de Santos 35 Musiker des Celestina Kristall-Orchesters unter der Leitung von Antonio Lizarraga, ein 17-köpfiger Projekt-Chor und als Ehrengast der Saxofonist Andrew Young. „Mein Orchester erscheint in Traumbesetzung“, sagt Daniela de Santos, „meine besten Musiker nehmen sich Zeit und kommen zum Teil aus London, nur um bei dem Festival dabei zu sein.“

Der Schlossinnenhof wird mit Holzböden ausgelegt, auf denen rote Teppiche ausgerollt und nummerierte Stühle aufgestellt werden. In sieben Holzhütten gibt es Speisen und Getränke. Um noch mehr Romantik in die malerische Kulisse zu zaubern, werden über 100 Scheinwerfer Feuerstellen simulieren, rotorange Lichtsäulen, Lichterketten und Lichterschläuche werden drapiert.

Und so sieht das musikalische Programm aus, das unter dem Titel „Wolkenspiel“ steht:

Präludium aus dem Te Deum (Marc-Antoine Charpentier), Davids Song (Vladimir Cosma), Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Karel Svoboda), Voices of the Castle (eine eigens komponiert Harburg-Hymne für das Sommerfestival), Conquest of Paradise (Vangelis), Summertime (George Gershwin), Besame mucho (Consuelo Velázquez), Eine kleine Nachtmusik (Wolfgang Amadeus Mozart), Säbeltanz (Aram Chatschaturjan), Zorba’s Dance (Mikis Theodorakis), Concerto de Aranjuez (Miles Davis), Ave Maria (Johann Sebastian Bach/Charles Gounod), Cavatina (John Williams), Somewhere over the Rainbow (Harold Arlen), El condor pasa (peruanische Volksweise), You Raise Me Up (Rolf Lovland), Amazing Grace Traditional), Nessun dorma (Giacomo Puccini) und andere.

Präludium aus dem Teum De (Charpentier), Blue Bayou (Roy Orbison), Aschenbrödel (Swoboda), Voices of the Castle, Conquest of Paradise (Vangelis), Eleni (Cees und Thomas Tol), Long and Winding Road (Beatles), Eine kleine Nachtmusik (Mozart), Säbeltanz (Aram Chatschaturjan), La Paranda (Barry Lipman), Ein Stern (Nikolaus Presnik/DJ Ötzi), Concerto in do maggiore (Antonio Vivaldi), Ave Maria (Bach/Gounod), Ich wollte nie erwachsen sein (Peter Maffay), Hey Jude (Beatles), Careless Whisper (George Michael), Amazing Grace (Traditional), You Raise Me Up) Rolf Lovland), Halleluja (Leonard Cohen), Nessun dorma (Puccini) und andere.

Bei der Matinee treten neben Daniela de Santos und ihrem Symphonieorchester auch fünf junge, vielversprechende Künstler auf, die die Hochbegabtenschule in Wien besuchen. Zusammen spielen sie: Präludium aus dem Te Deum (Charpentier), Der einsame Hirte (James Last), El condor pasa (peruanisches Volkslied), Concerto in do maggiore (Vivaldi), Cavalleria rusticana/Intermezzo (Pietro Mascagni), Nussknacker/Blumenwalzer (Peter Tschaikowski), Drei Nüsse für Aschenbrödel (Svoboda), Syncopation (Reed Ted), Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur 1. Satz (Allegro aperto) (Mozart), Caprice Viennois (Fritz Kreisler), Eine kleine Nachtmusik (Mozart), Säbeltanz (Chatschaturjan), Recuerdos de la Alhambra (Francisco Tárrega), Danza española No. 1 aus La vida breve (Thibault Cauvin), Concerto de Aranjuez (Joaquín Rodrigo) und mehr.

Aus den Konzertbeiträgen erscheint die neue CD „Wolkenspiel“ von Daniela de Santos. „Mit ,Voices of the Castle‘ haben wir zudem eine neue Harburg-Hymne komponiert, und mit dem neuen Titel ,Wolkenspiel‘ tauchen wir ein in das von Panflöte noch nie besetzte Genre Neo-Classic“, verrät die Künstlerin. (dz/wüb)

Öffnungszeiten: Freitag, 12. Juli, Einlass: 18 Uhr, Konzertbeginn: 20 Uhr, After Show Party bis 2 Uhr. Samstag, 13. Juli, Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr, After Show Party bis 2 Uhr. Sonntag, 14. Juli, Einlass: 10 Uhr, Konzertbeginn: 11 Uhr, Weißwurstessen bis 15 Uhr. Karten gibt es unter www.danieladesantos-shop.at/Eintrittskarten. Wer lediglich Ambiente, das kulinarische Angebot und die After-Show-Party genießen will, nicht aber eines der Konzerte, für den gibt es sogenannte verbilligte Wandelkarten. Mehr dazu im Internet.

