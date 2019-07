vor 56 Min.

Sommerfestival von Daniela de Santos verzaubert mit großartiger Musik

Zum ersten Mal hatte die Panflötistin Daniela de Santos zum Sommerfestival eingeladen. Die Musik war großartig, doch das Wetter spielte nicht immer mit.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Es hat funktioniert: Boreas, der Gott des Windes, hat über Harburg gelächelt und die dunklen Wolken weitergeblasen. Beim Samstags-Konzert des dreitägigen Festivals auf der Harburg hat es nicht geregnet. Nachdem es am Vorabend teilweise so geschüttet hatte, dass Panflötistin, Solistin, Entertainerin, Tausendsassa, und Universaltalent Daniela de Santos ihr Instrument im Konzert ausleeren musste.

Das Festival bot musikalische Wohlfühleffekte pur. Im traumhaften Ambiente des Innenhofes der Harburger Burg – illuminiert wie in einem Märchen, mit Lampen in den Fenstern und Umgängen, die Schatten warfen, und Schemen auftauchen ließen. Das Ganze war die Realisation eines lang gehegten Traumes von Daniela de Santos.

Die gebürtige Augsburgerin, hervorragende Panflötistin auf nationaler und internationaler Ebene – ist seit vier Jahren in Harburg zu Hause. Sie trat auf mit einem 35-köpfigen jungen Orchester, geleitet von dem mexikanischen Dirigenten Antonio Lizárraga, der ihre Spielweise kongenial unterstützte. Sie selbst war vor der Pause ein Traum in Rosé, danach in Bleu, ganz musische Burgherrin. Sie spielte großartig, ließ den Innenhof mit ihrer Musik bis in den letzten Winkel klingen und verzauberte ihre Zuhörer.

Von der Eurovisionshymne bis zu „Hey Jude“

Im Programm war alles aufgeboten, was die Herzen ihrer Fans und Bewunderer (deren es viele in allen Teilen Deutschlands und Europas gibt, wie die Autokennzeichen auf dem Parkplatz verrieten) klopfen machte: von der Eurovisionshymne (richtiger: dem Präludium aus dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier) über rockige (Baker Street von Gerry Rafferty) und bluesige (Blue Bayou von Roy Orbinson) Weisen, den Beatles Hit „Hey Jude“, aber auch immer wieder einen Abstecher in das klassische Repertoire mit dem „Concerto in Do maggiore“ – der Komponist dieses wunderschönen Werkes ist Antonio Vivaldi – oder dem abschließenden „Nessun Dorma“ (aus Turandot von Giacomo Puccini) oder den eh irrwitzig schnellen „Säbeltanz“ von Aram Aram Chatchaturjan: Sie brillierte mit ihren Panflöten, deren sie im Konzert gleich mehrere spielte.

Natürlich ihre „blaue“ kristallverzierte Neuschöpfung, aber auch dunkler klingende „klassische“ Instrumente. Die Zuhörer verfielen denn auch in eine Art meditative Trance, aus der Daniela de Santos alle weckte durch ihren Stargast Andrew Young, einen hinreißenden Saxofonisten, der mit Tenor- und Sopransaxofon und unendlichem Atem einen das Publikum grenzenlos begeisterten, verzückenden Auftritt bot. Sich mit dem Sänger Robert Keller, mit Stimme, Stil und Gestus von Michael George unter anderem ein aufregendes Duett lieferte.

70 Bilder Daniela de Santos Sommerfestival auf Schloss Harburg Bild: Szilvia Izsó

Der Stoff, aus dem Träume gemacht werden

Auch der 17-köpfige, neu formierte Projektchor reüssierte, obgleich er eher verhalten im Hintergrund agierte. Und da auch noch Wünsche wahr wurden, wurde das Gospel „Amazing Grace“ (von Ben Johnston) für Gänsehautfeeling von einem Dudelsackpfeifer eingeleitet, und Daniela de Santos Hit „La Paranda“ kam gewürzt mit einem leicht geschürzten Hauch Brasilianischen Karnevals.

Als dann noch der Mond hinter dem Saalbau mit Wolkenfetzen Versteck spielte und auf der Bühne nur noch „alles Musik“ war, bildete diese Mischung schließlich den Stoff, aus dem Träume gemacht werden. Das war Shakespeares Sommernachtstraum, kombiniert mit einem Weihnachtsmärchen. „Wolkenspiele“ eben.

Hatten über den beiden ersten Festival-Tagen noch drohende Wolken gehangen, so war das sonntägliche Finale – die Matinee – in gleißenden Sonnenschein getaucht. Die ebenso strahlende Grand Dame Daniela de Santos, präsentierte sich erneut als sinnlich-virtuose Musikerin, als herzliche Moderatorin und perfekte Partnerin aller Künstler auf der Bühne, denen sie gerne auch mal das Feld überließ. So etwa dem Nachwuchsgeiger Maxim Tzekov, der im Kinofilm „Der Teufelsgeiger“ neben David Garrett die „kleine Hauptrolle“ gespielt hatte. Das Finale hätte, wie auch die Abende zuvor, besser besucht sein können, der Stimmung tat das indes keinen Abbruch.

Es bleibt Daniela de Santos zu wünschen, dass sich ihr Traum, auf der Harburg ein Sommer-Musikfestival mit internationalen und nationalen Stars zu etablieren, erfüllen wird. Auch wenn der Anfang, vor allem was die Witterungsbedingungen anging, eben beeinträchtigt war. Dafür war das Gebotene umso zauberhafter und lässt sicher auch für die Zukunft viel Aufregendes und Interessantes erwarten.