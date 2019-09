vor 31 Min.

Sonderpreis für Monheimer Bienen-Kümmerer

In der Jurastadt gibt es seit zwei Jahren ein Bündnis, das sich im Stadtgebiet um viel Nahrungsangebot für Insekten kümmert - und ist jetzt ausgezeichnet worden

Beim bundesweiten Pflanzwettbewerb „Deutschland summt“ hat das Monheimer Projekt „Wir lassen Monheim blühen“ den Sonderpreis in der Kategorie „Kommunale Flächen“ erhalten.

„Viel mehr kann man gar nicht mehr gewinnen“, sagt Corinna Hölzer, die Initiatorin des Wettbewerbs, bei der Preisverleihung in Berlin. Dort wurde das Projekt ausführlich vorgestellt. Besonderes Lob bekamen die Aktiven für den Zusammenhalt. Das so viele Vereine und Gruppen in einem Ort gemeinsam für die Bienen neues Nahrungsangebot schaffen, sie außergewöhnlich.

Das Projekt "Wir lassen Monheim blühen" hat den Sonderpreis beim bundesweiten Pflanzwettbewerb "Deutschland summt" gewonnen. Bild: Bauch

Und tatsächlich haben viele gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet: Imkerverein, Obst- und Gartenbauverein, Kinder und Jugendliche der Wasserwacht, Frauenbund, die Ministranten, der Pfarrgemeinderat, die Ortsgruppe vom BUND Naturschutz. Auch der Kindergarten war mit dabei: die Bienengruppe, die Schmetterlingsgruppe und die Delphine haben mitgemacht! Auch die Politik war in der Gruppe gut vertreten, einige Stadträte schaufelten und pflanzten mit. Die CSU Ortsgruppe und die SPD Ortsgruppe betreuen jeweils eigene Beete. Viele Familien und Privatpersonen haben fleißig mitgearbeitet und neues Nahrungsangebot für Insekten geschaffen.

Wie immer, war auch bei diesem Projekt der Anfang nicht ganz problemlos, erklärt Claudia Bauch. Im ersten Jahr musste man erst die Erfahrung sammeln, welche Pflanzen wirklich für eine Stelle geeignet sind. Schwierig war hier vor allem der sehr heiße Sommer, der einige Blumen gekostet hat. (dz)

