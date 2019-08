10:08 Uhr

Sonne blendet Autofahrer: Zwei Pkw stoßen zusammen

Beide Beteiligte haben Glück im Unglück.

Am Montag kurz nach 14 Uhr kam es in der Industriestraße in Donauwörth zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer e aus dem Parkgelände der dortigen Firma über den Kesseldamm in die Industriestaße einfahren. Mutmaßlich wurde der Fahrer von der Sonne geblendet und übersah deshalb einen stadteinwärts fahrenden Wagen. Beim Zusammenstoß beider Autos blieben die Beteiligten unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand jedoch Gesamtschaden von etwa 13000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.