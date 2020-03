vor 7 Min.

Sorré ist der neue Mann im Rathaus

Die Große Kreisstadt Donauwörth wird ab 1. Mai von einem parteilosen Oberbürgermeister geführt, der für einen Neuanfang und für Zusammenarbeit über alle Fraktionen hinweg stehen will: Jürgen Sorré.

Plus Der parteilose Jürgen Sorré wird Oberbürgermeister in Donauwörth. Er holt 61 Prozent der Stimmen und ist „überwältigt“. Wie der unterlegene Michael Bosse (FW) reagiert.

Von Barbara Wild

Die Donauwörther wünschen sich einen absoluten Neuanfang im Rathaus. Jürgen Sorré, parteiloser Kandidat und Quereinsteiger in die Kommunalpolitik, holt bei der Stichwahl am Sonntagabend knapp 61 Prozent der Stimmen. In jedem einzelnen der 19 Briefwahlbezirke entscheidet er das Duell mit Michael Bosse ( Freie Wähler) für sich. Die Wahlbeteiligung liegt bei 67 Prozent.

Erleichterung und Freude bei Jürgen Sorré „Ich bin einfach überwältigt von diesem Votum und jetzt voller Vorfreude auf das, was kommt“, sagt Sorré, dem die Erleichterung und pure Freude deutlich anzuhören ist. Interviews laufen übers Telefon. Während er spricht klingelt schon der Bayerische Rundfunk auf der nächsten Leitung durch. Die sonst übliche Wahlparty ist natürlich ausgefallen, stattdessen schaut die Familie Zuhause gebannt auf die Internetseiten der Stadt. Per Videoschalte sind die engsten Freunde zugeschaltet. Sorré und sein Team haben von Beginn der Auszählung Grund zu jubeln. Die ersten Zahlen laufen um 18.29 Uhr ein – Sorré führt von Beginn an mit fast 70 Prozent und ist damit uneinholbar. „Das ist ein klarer Auftrag, es gibt viel zu tun“, ist das Fazit des 44-Jährigen, der sein Amt am 1. Mai antreten wird. Um 19.20 steht das Endergebnis fest. Sorré holt knapp 61 Prozent. Der noch amtierende OB Armin Neudert hat kurz danach bereits telefonisch gratuliert und kündigt Unterstützung für einen reibungslosen Übergang an. Ernüchterung bei Michael Bosse Ernüchterung hingegen herrscht bei Michael Bosse. Drei Jahre hat er auf diese Entscheidung hingearbeitet. Dennoch muss er weiter einem anderen das Ruder überlassen. „Mir ist es nicht gelungen, die Wähler zu überzeugen, dass in diesem Amt die politische Erfahrung zählt“, sagt Bosse. „Das wurmt mich“, gibt er offen zu und auch, dass er nicht wirklich mehr mit einem Sieg gerechnet hatte. „Die Gespräche der letzten Tage waren doch eindeutig“, sagt Bosse, der weiter Stadtrat bleibt und zudem frisch gewählter Kreisrat ist. Kurz nach den ersten Zahlen habe er gleich damit begonnen sich telefonisch bei seinen Wahlkampfhelfern zu bedanken. Bosse und Freie Wähler wollen mit neuem OB zusammenarbeiten Auch wenn es für ihn nicht gereicht hat – Bosse und die Freien Wähler wollen in Zukunft mit dem neuen Oberbürgermeister zusammenarbeiten. Wie das aussehen kann, ob Bosse gar Anspruch auf das Amt des Stellvertreters erhebt, dass will er an diesem Abend nicht beantworten. „Herr Sorré wird massiv Unterstützung brauchen und seinen Idealismus bald ad acta legen müssen“, mutmaßt Bosse. Sorré hatte stets deutlich gemacht, wie wichtig ihm seine Parteilosigkeit ist und, dass er fraktionsübergreifend arbeiten will. Jetzt hat er die Chance dazu, zu zeigen, dass das funktioniert. Lesen Sie auch: Jürgen Sorré geht mit Vorsprung in die Stichwahl in Donauwörth

