Sie wollen Barrieren abbauen

Inklusionsbeirat hat sich formiert. Er setzt sich für die Belange Behinderter ein

Dank eines ausgefeilten Hygiene- und Testkonzeptes hat die konstituierende Sitzung des frisch gewählten Inklusionsbeirats des Landkreis Donau-Ries in Donauwörth stattfinden können. Der Beirat vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderung im Landkreis und steht den Landkreisgremien, der Verwaltung und anderen öffentlichen Trägern beratend zur Seite.

Ein Schwerpunkt der Arbeit wird laut Pressemitteilung auf der Erstellung und Implementierung eines Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention liegen. Mitglieder des Beirats sind Menschen mit Behinderung, der Beauftragte für Seniorenpolitik und der Belange von Menschen mit Behinderung des Landkreises, VertreterInnen der Fraktionen des Kreistages, der Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit und weiterer Institutionen. Die in den Beirat gewählten Menschen mit Behinderung stellen dabei die Mehrheit.

Weitere Mitglieder wie zum Beispiel Vertreter interessierter Vereine, können in den Beirat berufen werden. Der Inklusionsbeirat kann per E-Mail an Inklusionsbeirat_Donauries@t-online.de und vorläufig telefonisch unter 0906/74546 erreicht werden. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung wurde Klaus Berger zum Vorsitzenden und Helmut Götz zu seinem Stellvertreter gewählt.

Berger lebt selbst mit einer Behinderung. Helmut Götz ist Berater für Barrierefreiheit beim Sozialverband VdK und mit einer Frau mit Behinderung verheiratet.

Die Vorsitzenden setzen sich für ihre kommende Amtsperiode zum Ziel, Barrieren abzubauen und die Inklusion in guter Zusammenarbeit mit der Politik voranzutreiben. Der Inklusionsbeirat sei dafür ein wichtiges Gremium und zentraler Baustein der Interessen- und Selbstvertretung für Menschen mit Behinderung.

Die Mitglieder des Beirats werden Klaus Berger nun ihre Wünsche, Ziele und Themenschwerpunkte zukommen lassen, daraus wird die Agenda für den Beirat erarbeitet. Das Ergebnis wird bei der nächsten Beiratssitzung im Herbst vorgestellt. Günter Schwender, Geschäftsführer der Lebenshilfe Donau-Ries, der Arge OBA und nun auch des Inklusionsbeirats, lobte die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Selbstvertretern, den verschiedenen Trägern und politischen Gremien im Rahmen des Inklusionsbeirates und betonte, wie wichtig diese Kooperation für die Vertretung und Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung sei. (pm)