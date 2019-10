vor 17 Min.

Spätsommerlicher Herbstanfang

Nur zwei Tage Regen, viel Sonne - so zeigte sich der September

Von Werner Neudeck

Der September erwies sich als erfreulich schöner Spätsommermonat, obwohl einige Temperaturdellen zu ertragen waren und die Sonnenscheinzeit nicht so ganz zufriedenstellend war.

Der meteorologische Herbstanfang zeigte sich spätsommerlich warm, auch wenn die Nachttemperatur langsam einstellig wurde und sich damit der Herbst vorsichtig ankündigte. Nach einem Beinahe-Sommertag mit 24,9 Grad am 4. September kam es tags darauf zu einem Temperatursturz auf nur noch 16 Grad. Am 7. September setzte dann auch erstmals in diesem Monat leichter Regen ein und die Temperatur war weiter im Sinkflug. Diese Durststrecke hinsichtlich der Temperatur, auf der schon mal eine Tiefsttemperatur von 6 Grad erreicht wurde, endete erst am 10. Am nächsten Tag meldete sich der Spätsommer zurück und ließ bei meist nur leichter Bewölkung die Werte am 15. und 16. nochmals auf über 25 Grad steigen. Irgendwann musste nach sieben wunderschönen Tagen ein Umschwung einsetzen und das war am 17. bei Temperaturrückgang und nahezu ganztägiger Bewölkung der Fall. Denn das Hoch „Hanneke“ über den Britischen Inseln lenkte am 18. Kaltluft zu uns, die sich zwar langsam erwärmte, aber als Ausgleich ganztägigen Sonnenschein und am 21. sogar doch noch spätsommerliche Temperaturen ermöglichte.

Endlich Regen zum Ende des Monats

Pünktlich zum astronomischen Herbstbeginn setzte am 23. nach 13 niederschlagsfreien Tagen dringend benötigter Regen ein. Eher unbeständig, aber mit erneut steigenden Temperaturen und einem ersten Herbststurm am 30. endete der Monat. Auffallend am September war, dass er sich anschickte, ähnlich wie der Juli erneut zu trocken zu werden. Waren bis zum 21. doch erst 21 Prozent des üblichen Monatsniederschlags gefallen. Auch danach konnte der Mangel nur geringfügig ausgeglichen werden. Letztlich waren im ganzen Monat nur zwei Tage mit nennenswertem Niederschlag aufgetreten. Obwohl es auf weite Strecken ein richtig schöner Herbstmonat war, konnte der September bei den Sonnenstunden nicht so recht überzeugen. Sechs Tage mit acht Stunden Sonne oder mehr waren schon etwas wenig. Konnten wir im Jahr 2016 stolze 17 Tage mit acht Sonnenstunden erreichen. So lag denn auch die Gesamtzahl der Sonnenstunden mit 138 erkennbar unter dem Schnitt (normal 179).

