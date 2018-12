14:08 Uhr

Sparkassen-Fusion: Nördlingen schlägt Angebot aus Donauwörth aus

Die Rieser Bank möchte nun mit Dillingen über einen Zusammenschluss verhandeln.

Eine Sparkasse für den gesamten Landkreis Donau-Ries - diese Idee ist wohl erst einmal gescheitert. Wie soeben auf einer Pressekonferenz in Nördlingen bekannt gegeben wurde, möchte die Stadtsparkasse Nördlingen mit der Stadt- und Kreissparkasse Dillingen über eine Fusion verhandeln. Damit entscheiden sich die Nördlinger auch gegen ein Angebot aus Donauwörth. Ausschließlich wirtschaftliche Gründe seien der Grund für diese Entscheidung gewesen. Die Nördlinger Sparkasse war bislang die kleinste in Bayern.



OB Neudert sieht vertane Chance

Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert zeigte sich angesichts der Entscheidung aus dem Ries überrascht. „Wir hatten wirklich ein gutes Angebot auf den Tisch gelegt und ja nochmals nachgebessert“, so der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Donauwörth-Oettingen. „Dass sich Nördlingen aus wirtschaftlichen Gründen so entschieden hat, ist für uns nicht nachvollziehbar.“ Eine landkreisweite Sparkasse wäre in seinen Augen „äußerst sinnvoll“ und wäre auch ein Beitrag gewesen die Einheit des Landkreises Donau-Ries voranzutreiben. Man hätte nun eine Chance verpasst, nicht nur von einer Marke Donauries zu sprechen, sondern diese auch zu leben.



Die Verhandlungen für eine Sparkasse Nordschwaben mit den Banken aus Nördlingen, Donauwörth und Dillingen waren bereits vor zwei Wochen gescheitert, weil sowohl Dillingen als auch Donauwörth den Hauptsitz der fusionierten Bank für sich beansprucht hätte.

Neudert betont, dass die Sparkasse Donauwörth nicht auf eine Fusion angewiesen sei. „Wir bleiben aber weiter offen für Gespräche.“



Dillingens Landrat und Sparkassen Verwaltungsratsvorsitzender Leo Schrell akzeptiert die nunr getroffenen Entscheidungen der Gremien der Sparkasse Nördlingen. „Damit scheint die Zweier-Lösung eine realistische Option zu sein“, betont Schrell. Er sei optimistisch, dass die Fusionsverhandlungen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden können, zumal in den Sondierungsgesprächen über wesentliche Inhalte bereits Einigung erzielt und diese vom Verwaltungsrat der Sparkasse Dillingen als gutes und tragfähiges Zukunftskonzept akzeptiert worden seien.



Nach einer Fusion würde sich die Bilanzsumme auf etwa 1,9 Mrd. Euro belaufen. Rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden dann die über 120.000 Einwohner, die mittelständischen Unternehmen sowie die im Geschäftsgebiet liegenden Kommunen finanzwirtschaftlich betreuen.





