12:46 Uhr

Spaziergänger schlägt nahe Eisbrunn einen Skilangläufer

Nahe der Gaststätte Eisbrunn bei Mauren hat ein Spaziergänger einen Freizeitsportler attackiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Spaziergänger hat am Sonntag im Wald nahe Eisbrunn offenbar ohne jeden Grund einen Skilangläufer attackiert. Laut Polizei war der Freizeitsportler um 14.15 Uhr auf einem zugeschneiten Waldweg zwischen der Ortsverbindungsstraße Mauren in Richtung Harburg und Eisbrunn unterwegs. Etwa 100 Meter vor Eisbrunn machte der Wintersportler durch Zurufen ein vor ihm laufenden Paar auf sich aufmerksam. Die beiden Personen reagierten jedoch nicht und ermöglichten laut Angaben des 53-Jährigen auch kein Überholen. Der Wintersportler fuhr daraufhin links an dem bislang unbekannten Spaziergänger vorbei. In diesem Moment versetzte ihm dieser plötzlich einen kräftigen Schlag gegen den Brustkorb. Der 53-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte. Er erlitt Verletzungen am Brustkorb sowie am rechten Ellenbogen.

Angreifer steigt in Auto mit Augsburger Kennzeichen

Der Angreifer wollte vor Ort gegenüber dem Geschädigten keinerlei Angaben zu seinen Personalien machen und stieg nach dem Vorfall mit seiner weiblichen Begleitung in einen Ford Fiesta mit Augsburger Kennzeichen. Der Wagen wies einen großflächigen Firmenaufdruck auf. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Straftat auf. Wer Hinweise zu den Personalien des Angreifers geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (pm)

