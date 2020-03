vor 25 Min.

Spaziergängerin entdeckt Leiche in Wörnitz

In Wörnitzstein ist am Montag eine Leiche in der Wörnitz entdeckt worden. Dabei dürfte es sich um einen Mann handeln, der seit über vier Wochen vermisst wurde.

Eine Spaziergängerin hat am späten Montagnachmittag in Wörnitzstein eine Leiche in der Wörnitz entdeckt. Bei dem Toten dürfte es sich um einen Mann aus Ebermergen handeln, der seit dem 8. Februar vermisst worden war. Mit einer offiziellen Bestätigung hält sich die Kripo Dillingen noch zurück: „Die Ermittlungen laufen.“

Nach Informationen unserer Zeitung sichtete die Frau kurz nach 17 Uhr die leblose Person im Fluss unweit der Brücke. Neben der Polizei rückten Notarzt, Rotes Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren aus Wörnitzstein und Donauwörth sowie Wasserwacht-Kräfte aus Donauwörth und Bäumenheim an. Letztere bargen die Leiche aus dem Wasser. Suchaktionen mit Tauchern und einem Hubschrauber Der Mann, 60, aus Ebermergen, der sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befand, verschwand in der Nacht auf 8. Februar. Spürhunde führten die Polizei zur Wörnitz. Diverse Suchaktionen, an denen Feuerwehr, THW, Taucher der Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, brachten keinen Erfolg. Nun haben die Angehörigen jedoch traurige Gewissheit. Nach Angaben der Kripo wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Mit dem Ergebnis sei möglicherweise noch am Dienstag zu rechnen. (wwi)

