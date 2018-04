vor 52 Min.

Speisekarten aus aller Welt mit Axel Hacke

Der Autor unterhält sein Publikum in Donauwörth. Dabei geht es auch um eine skurrile Sammlung, die auf „Oberst von Huhn“ zurückgeht.

Von Petra Plaum

Axel Hacke anno 2018 – ist das noch der Lustige mit Bosch, dem sehr alten Kühlschrank und Freund? Oder ist der Star-Kolumnist nach dem Erfolg seines 26. Buches „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“ (Kunstmann, 2017) jetzt ausschließlich ernst unterwegs? Um die Antwort auf diese Frage zu bekommen, strömten 220 Menschen in die Buchhandlung Rupprecht in Donauwörth.

Maria Rupprecht strahlte, als sie den Gast vorstellte: „Er ist ein großer Journalist und Kolumnist und füllt sonst große Säle in großen Städten.“ Warum, erschloss sich sofort: Hacke liest nicht vor – er präsentiert. Und nicht nur das Beste aus seinem neuen Buch, sondern aus dem Gesamtwerk, kleine Beobachtungen aus dem Alltag von Mittelschichtsmenschen ebenso wie große Gesellschaftskritik.

Das Schreiben, berichtete Hacke, habe für viele etwas Abstraktes. Er zitierte eine seiner Kolumnen aus der Rubrik „Das Beste aus meinem Leben“ des Magazins der Süddeutschen Zeitung. Darin fragt der kleine Luis seinen Papa, ob der ein bestimmtes Kinderbuch verfasst habe. „Nein, ich habe ein anderes geschrieben“, habe der Vater entgegnet. Darauf der Sohn: „Warum hast du das nicht geschrieben?“ Axel Hackes Antwort: „Weil es das schon gab. Man kann nichts schreiben, was schon jemand anderes geschrieben hat.“ Anschließend sah Hacke prüfend ins Publikum und lieferte die Pointe: „Das habe ich 2002 geschrieben. Vor von Guttenberg.“

Was ein Autor stattdessen verbreiten darf? Eine Antwort von Hacke: Was er und andere missverstanden haben. Mit falschen Liedtexten – erst eigenen Verhörern, dann denen seiner Leser – füllte der 62-Jährige drei Bücher, die Trilogie um den „Weißen Neger Wumbaba“. Der Titelheld ist natürlich ebenfalls ein Verhörer. Die zitierte Liedzeile aus „Der Mond ist aufgegangen“ lautet nämlich im Original: „Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar“, keinesfalls „der weiße Neger Wumbaba“.

Leser haben ihn schon zu Vielem inspiriert, vermittelte Hacke. Seitdem er über skurril-falsche Übersetzungen in Speisekarten geschrieben habe, und das auch in Buchform („Oberst von Huhn bittet zu Tisch“, Kunstmann 2012), erhält der Autor Speisekarten aus aller Welt. „Ich habe vermutlich die größte Speisekartensammlung Deutschlands“, verriet er. Außer dem Oberst von Huhn – in der Originalsprache Englisch supreme of chicken – ist dort auch der Sockel des Sünders enthalten, den es nur in Frankreich gibt. Im Französischen heißt „assiette“ gleichermaßen Teller und Sockel, das Wort für Sünder, „pécheur“, ist nur einen Akzent von „pêcheur“, Fischer, entfernt: Gemeint ist also eigentlich ein Fischteller. Hacke-Fans der ersten Stunde konnten aufatmen: Auch Bosch, der abschließbare Kult-Kühlschrank aus Axel Hackes Kolumnen aus den 1990ern, bekam seinen Auftritt. Manchmal, verriet der Autor, drängen sich aber doch große Themen auf. Terrorismus zum Beispiel, der viele sprachlos macht. So entstand sein philosophisches Buch „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“ (Kunstmann 2016), in denen der Ich-Erzähler mit einem müden Gott über Gut und Böse, Sinn und Unsinn des Lebens räsoniert. Und mit Donald Trumps Amtsantritt war der Grundstein für das neue Sachbuch gelegt: Diesem US-Präsidenten habe gerade der Verzicht auf Anstand den Weg geebnet. Anstand, so Hacke, sei für ihn „ein grundsätzliches Gefühl der Solidarität mit anderen, Fairness, also dass man sich an die Regeln auch hält, wenn gerade keiner guckt, und der Ehrlichkeit, Offenheit und Aufrichtigkeit.“ Er plädierte dafür, das umzusetzen, „so gut es geht“.

Das Publikum fand jedenfalls sehr anständig, dass Axel Hacke sich die Zeit für zwei Zugaben aus der „Wumbaba“-Trilogie nahm, sodass der Abend mit Lachsalven zu Ende ging. Viele nahmen seine Bücher mit nach Hause – die unterhaltsamen ebenso wie die ernsten – und ließen sie bei Axel Hacke noch signieren.