11:57 Uhr

„Spendensammler“ flüchtet mit Geld von Rentner

Ein gutgläubiger Senior ist in Donauwörth Opfer eines Betrügers geworden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein betrügerischer „Spendensammler“ hat am Dienstagmittag in Donauwörth einen Rentner um 50 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, sprach der etwa 20-Jährige in der Bahnhofstraße einen 80-Jährigen an und erklärte, er sammle Geld für krebskranke Kinder. Der Senior sagte zu, 20 Euro spenden zu wollen, hatte aber nur einen Fünfziger bei sich. Der Sammler versprach, diesen sofort zu wechseln, nahm den Schein an sich und entfernte sich. Der junge Mann kam nicht mehr wieder. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht ausfindig gemacht werden.

Der Täter ist etwa 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare und trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Er sprach nur gebrochen deutsch. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

