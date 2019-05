vor 23 Min.

Sperrung der B25: Raum Harburg wird belastet

Die stark befahrene B25 soll von Montag an zwischen Großsorheim und Möttingen gesperrt sein. Im September folgt der Abschnitt zwischen Harburg und Großsorheim. Im Bild: Das Teilstück bei Hoppingen.

Wenn von Montag an die Bundesstraße gesperrt wird, rollt der Ausweichverkehr wohl auch durch Großsorheim. Stadträte besorgt.

Die Verantwortlichen der Stadt Harburg blicken mit gemischten Gefühlen den Bauarbeiten auf der B25 entgegen. Bekanntlich soll von Montag an der Abschnitt zwischen Großsorheim und Möttingen gesperrt sein.

Dieser erste Bauabschnitt und noch viel mehr das zweite Teilstück zwischen Harburg und Großsorheim, das im September folgen soll, werden Auswirkungen auf den Verkehr im Raum Harburg haben. Darin waren sich die Stadträte am Donnerstagabend einig.

Straße für Lastwagen sperren?

Armin Huber (CSU) rechnet damit, dass bereits von Montag an viele Lastwagenfahrer über Großsorheim ausweichen. Deshalb sollte man, so regte Huber an, die Langgasse Großsorheim für Lkw sperren. Die „desolate Betonplattenstraße“ würde den extremen Belastungen nicht standhalten. Bürgermeister Wolfgang Kilian zeigte sich skeptisch, die Straße zu sperren. Die Laster würden dann ausnahmslos durch die Dorfstraße rollen.

Kilian erwartet im September „massive Probleme“ für die Kernstadt und die Ortsteile, die dann vom Schleichverkehr verstärkt betroffen sein würden: „Ich hoffe, dass wir das unbeschadet überstehen.“

Es gibt auch eine gute Botschaft

Wenigstens eine gute Botschaft hatte der Bürgermeister zu verkünden. Das Staatliche Bauamt teilte auf eine Anfrage von Walter Beck (CSU) mit, es werde auf der B25 ein lärmmindernder Asphalt eingebaut. Dies solle die Geräusche durch den Verkehr um zwei Dezibel verringern, so Kilian. Dies bedeute, dass der Lärm, der wahrzunehmen sei, fast halbiert werde. (wwi)

