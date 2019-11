13.11.2019

Sperrung in der Stadt

Bauarbeiten in Donauwörth

Die Stadtwerke Donauwörth führen in den kommenden Wochen in zwei Bereichen Kanal- und Wasserleitungsarbeiten im Stadtgebiet durch. Das teilte die Stadt unserer Redaktion erst gestern mit.

Im Bereich des Weidenwegs führen die Stadtwerke seit gestern Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durch. Diese Arbeiten können laut Stadt nur mit einer Vollsperrung des Weidenwegs durchgeführt werden. Eine Umleitung wird über die Gartenstraße und Neue Obermayerstraße ausgeschildert. Die Zufahrt zum Parkhaus am Weidenweg wird weiterhin möglich sein. Die sich in diesem Bereich befindliche Bushaltestelle wird entsprechend in die Ecke Neue Obermayerstraße/Umkehr verlegt. Die Arbeiten werden gut zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Im Bereich der Kreuzung Sternschanzen-/Jurastraße bauen die Stadtwerke einen neuen Regenwasserkanal. Die Baumaßnahmen beginnen am 18. November und werden voraussichtlich gut drei Wochen andauern. Es sei notwendig, zur Durchführung der Baumaßnahmen die Straße halbseitig zu sperren. Für die auftretenden Behinderungen im gesamten Bereich der notwendigen Baumaßnahmen bitten die Stadtwerke um Verständnis. (pm)