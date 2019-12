vor 35 Min.

Sport im Winter – warum nicht?

Bewegungsfachkraft Gudrun Weiland-Frei von der AOK Donauwörth erklärt, warum gegen Jogging und Co. in der Kälte nichts spricht.

Soll man im Winter seine Aktivitäten nach drinnen verlagern oder gar pausieren? „Es gibt gute Gründe, auch im Winter Sport im Freien zu treiben,“ sagt Gudrun Weiland-Frei, Bewegungsfachkraft bei der AOK in Donauwörth.

Temperaturen um null Grad und lange Dunkelzeiten locken im Winter nicht gerade nach draußen. Jedoch ist eine längere Pause nicht gut für Fitness und Wohlbefinden. Förderlich für die Gesundheit ist es, wer sich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde draußen im Hellen bewegt. Wer es nach der Arbeit nicht schafft, könnte seinen täglichen Spaziergang in die Mittagspause einbauen. So gewöhnt sich der Körper gleich schrittweise an die kälter werdenden Temperaturen.

Ähnlich wie Wechselduschen

In den Wintermonaten wird das Immunsystem nicht etwa durch die Kälte, sondern durch lange Aufenthalte in stickiger und überheizter Luft stark belastet. Sport im Freien wirkt hier als Reiztherapie, ähnlich wie Wechselduschen. Die Durchblutung in Händen, Füßen und den Schleimhäuten von Nase und Rachenraum wird gesteigert. In der Folge sinkt das Risiko für Infekte der oberen Atemwege.

Freiluftsport im Winter kann sogar entspannender sein als im Sommer. Während sich der Körper bei hohen Temperaturen mit Unmengen an Schweiß und hektischer Hechelatmung vor Überhitzung schützen will, wird seine Wärmeregulation im Winter weniger belastet. Sportliche Bewegung unterstützt sie, indem sich die Blutgefäße von Haut und Muskeln allmählich öffnen und der Körper von einem wohlig-warmen Gefühl durchströmt wird.

Reizhusten vorbeugen

Es erst einmal langsam angehen zu lassen, ist die beste Art sich aufzuwärmen. Bei Minustemperaturen sollten Sportler durch die Nase atmen, um Infekten und Reizhusten vorzubeugen. Speziell Menschen mit Asthma sollten mit ihrem Arzt reden, denn die kalte Luft kann in den Bronchien zum sogenannten Engstellreflex führen.

Besondere Risiken ergeben sich beim winterlichen Freiluftsport kaum. Sofern die Wege halbwegs ausgeleuchtet sind und keine extremen Bedingungen herrschen, besteht keine größere Unfallgefahr als im Sommer.

Bei Schnee oder auf morastigen Böden können Jogger auch u?berlegen, aufs Walken umzusteigen - idealerweise aufs Nordic Walking mit zwei Stöcken. Die geben einerseits zusätzlichen Halt, andererseits wird durch ihren Einsatz die Oberkörpermuskulatur intensiver mittrainiert. Mit der passenden Kleidung ist Kälte also in der Regel kein Problem.

